《鍾之日記》騰訊領頭跑，恒大受驚跌

《鍾之日記》１月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



市場開始逐漸消化美伊衝突消息，中美據悉１月１５日簽署首階段貿易協議漸近，投資氣氛

見回暖，中港股市齊走升，Ａ場創去年４月來的收盤新高，香江魚缸三日來首度上揚。

港股今早高開１２６點報２８３５２點，已連漲兩日的港交所（００３８８）繼續發力，騰

訊（００７００）及內需股亦跑出，推動恆指愈升愈有，最高曾飆２４６點報２８４７３點。不

過，日前急漲的「三桶油」回吐，尾段升幅收窄，恆指最終收報２８３２２點，升９５點或升

０﹒３４％，主板成交８６４﹒１９億元減少約５﹒７％。

藍籌股當中，騰訊表現最好，收漲２﹒２％，報３８５﹒６元。內媒指騰訊申請區塊鏈相關

的專利，以及傳人行決定對以支付寶及微信為首的第三方支付機構備付金，以０﹒３５厘的年利

率按季計息均成為股價上衝動力。

此外，騰訊獲瑞信升目標價，由４５３元上調至４６０元，評級維持「跑贏大市」。大和亦

同樣升其目標價，由４１０元上調近一成至４５０元，評級維持「買入」。大和報告指出，中國

遊戲公司海外影響力正在增加，預期今年中國於海外市佔率將超過１５％；隨著愈來愈多國產遊

戲被國際所認同，相信中國遊戲公司股份長遠估值將獲得重估，維持對中國互聯網板塊「正面」

看法，尤其騰訊和網易擁有強勁的研發能力及國際網絡。



＊Ａ股收市成功企穩三千一＊



滬深股市早段觀望情緒濃厚，欠方向，盤中權重板塊明確上漲帶動升勢，滬綜指上衝三千一

點見阻力，惟午後整固再進攻，尾盤多個板塊升幅擴大，滬指一鼓作氣，全日升０﹒６９％，報

３１０４﹒８點，連攻四日終於在收市成功企穩三千一關，是去年４月底以來首次；科技股造好

，帶動深成指全日升１﹒２２％。

儘管人民銀行今日連續第１０日暫停逆回購，但上日（６日）降準生效加上Ａ股行情好帶動

交投，兩市成交達到７３２４億元人民幣，但仍按日減少了８﹒９％。



＊恆大樓盤釀致命事故，所有項目停工屬謠言＊



武漢恆大科技旅遊城周日（５日）下午發生大型建築施工坍塌事故，根據武漢市應急管理局

網站通報，事件造成６人死亡、５人受傷，幸在受傷人員傷情均較為穩定。武漢恆大科技旅遊城

由恆大旅遊集團持有，恆大旅遊實控人為恆大系的安基（ＢＶＩ）有限公司。

據內媒報道，恆大集團（０３３３３）現董事局主席許家印昨晚連夜組織緊急會議，要求恆

大系所有在建項目暫時停工，排查安全隱患。恆大午後曾挫５％，全日稍回穩，收跌２﹒３％。

不過，有港媒在收市後報道指，恆大澄清停工決定不實。

市場意外的是，２０１８年碧桂園因多個項目工地相繼出現致命工業意外，儘管高層在記者

會上鞠躬道歉，但也沒有提出全面停工。

武漢恆大科技旅遊城前身為武漢巴登城，屬於集渡假、商業、旅遊、住宅於一體的綜合項目

，由於前開發商遺留的爛尾問題，項目自２００９年奠基至２０１６年仍未完工，２０１７年由

恆大旅遊集團以５６億元人民幣收購，並將項目改名。根據網上房產信息平台顯示，該樓盤市場

售價每平方米達到１０８００元人民幣。

武漢市應急管理局指，目前正在對事故現場進行全面排查清理，事故善後及調查處理工作正

在進行中。



＊吉利被嫌銷售目標保守＊



吉利汽車（００１７５）去年１２月銷量總銷量為約１３萬部，按年升３９﹒３２％，惟按

月跌９﹒２８％，但仍超越全年銷量目標１３６萬部。另外，鑑於中國乘用車市場現時存在不確

定性，董事會初步將集團２０２０年的銷量目標定１４１萬部之保守水平，較２０１９年所實現

之總銷量增長約４％。吉利今日造好，收升１﹒６％。

大和發表研究報告認為，吉利今年的銷售目標相對保守，而該行原先則估計會按年增長９％

，相信吉利在豐富的產品渠道及市場復甦下支持下，今年可望超越銷售目標。維持吉利「買入」

評級，目標價２０元。

摩根士丹利亦認為，吉利的銷量目標較保守，比市場預期為低，雖然大摩對今年中國汽車市

場的前景持正面看法，但認吉利將面對來自合營公司品牌（尤其是日本品牌）的市場競爭，從而

令本地汽車品牌的市佔率受到威脅。大摩維持吉利「與大市同步」的投資評級，目標為１４元，

即今日收市價１５﹒６８元，仍有１２％的下跌空間。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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