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即市新聞

07/01/2020 09:34

【豬價飛天】當局為穩豬肉供應再投放２萬噸凍豬肉，為年內第二次

　　《經濟通通訊社７日專訊》內地非洲豬瘟影響持續，豬價不斷上升，當局去年為穩定豬肉供
應多次發放儲備凍豬肉。繼上周五（３日）有關部門發放儲備凍肉外，中國華商儲備商品管理中
心周一（６日）發布中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事項的通知，將在周四（９日）出庫投放
競價交易２萬噸凍豬肉。
　　臨近農曆新年，華商儲備商品管理中心再次投放儲備凍肉，為今年第二次投放。據內媒統計
，自去年９月以來，該中心共投放９次中央儲備凍豬肉累計投放量達到２２萬噸。（ｃａ）

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