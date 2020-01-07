【人行操作】路透調查：近七成半受訪機構料人行未來三個月再降準

《經濟通通訊社７日專訊》據《路透》６日發表的２０２０年第一期中國固定收益市場展望

調查預期，隨著央行進一步強化貸款市場報價利率（ＬＰＲ）的基石作用，一年期基準利率的定

海神針功能逐步退化，受訪機構對１月及未來三個月傳統意義上的降息依舊毫無預期。

而在１月降準落地後，市場對未來三個月人行再次降準的預期強烈程度有增無減：在受訪的

８５家機構中，有６３家預計降準，佔比提升至７４％；最大預計下調幅度為１個百分點，最小

為０﹒２５個百分點。

受訪機構對１月銀行間隔夜和七天期回購月平均加權利率產生反彈預期，帶動利率債和信用

債收益率也全線走升，現券略承壓。對於１月公開市場七天和１４天期逆回購利率，有七家機構

預計將下調，佔受訪機構總數比例為８％，預計下調幅度為５個基點。

參與機構對１０年期國債收益率估值的預測均值，１月末為３﹒１５９１％，較１２月末實

際值高２﹒２６個基點；對１０年期國開債收益率在１月末的預測均值為３﹒５８３％，較１２

月末實際值高０﹒６３個基點。



＊上調１２月ＣＰＩ預期至４﹒７％＊



對於１２月ＣＰＩ同比漲幅的預期，本期參與機構預測均值為４﹒７％，較１１月４﹒５％

的實際值上漲，預測區間落在３﹒９％－５﹒３％。

匯率方面，參與機構對１月末外匯交易中心公布的人民幣兌美元即期匯率１６：３０的官方

收盤價預期均值為６﹒９９０４，較１２月末的實際值６﹒９６６２貶值２４２點，預期的區間

為６﹒９０－７﹒１０。

另外，受訪機構對１２月新增信貸和新增社融的預計值分別為１﹒２５６１萬億元（人民幣

．下同）和１﹒６５２２萬億元，預測區間為０﹒６萬億－２萬億、０﹒９萬億－２﹒６５萬億

。（ｃａ）

