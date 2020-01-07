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07/01/2020 09:13

【豬價飛天】農業部：今年首周瘦肉型白條豬出廠價環比漲３﹒４％

　　《經濟通通訊社７日專訊》據農業農村部信息中心和山東卓創資訊股份有限公司聯合監測，
２０２０年第１周（即２０１９年１２月３０日－２０２０年１月３日），１６省（直轄市）瘦
肉型白條豬肉出廠價格總指數的周平均值為每公斤４５﹒４８元（人民幣．下同），環比漲
３﹒４％，同比漲１５９﹒７％。　
　　期內，大體重生豬存欄量明顯降低，養殖戶惜售情緒漸濃，加之規模養殖場看漲後市，減少
生豬出欄量。致使市場供應緊張，支撐生豬和豬肉價格上漲。（ｗｌ）

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