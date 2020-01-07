【豬價飛天】商務部：上周豬肉批發價格比前一周上漲３﹒５％

《經濟通通訊社７日專訊》據商務部監測，上周（２０１９年１２月３０日至２０２０年１

月５日）全國食用農產品市場價格比前一周上漲０﹒９％，生產資料市場價格比前一周上漲

０﹒３％。

肉類價格不同幅度上漲，其中豬肉、牛肉、羊肉批發價格分別為每公斤４５﹒３９元（人民

幣．下同）、６７﹒８７元和６３﹒２９元，分別上漲３﹒５％、０﹒２％和０﹒２％。禽產品

價格有所回落，其中雞蛋、白條雞批發價格分別為每公斤９﹒７３元和１７﹒７８元，分別下降

２﹒２％和２％。（ｃａ）

