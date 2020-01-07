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07/01/2020 10:30

【台灣選戰】民間賭盤預示「韓流」神話滅，「地下民調」看好小英

　　《經濟通通訊社特約記者余萃雯７日台灣專電》在台灣，２０２０年總統大選已進入最後一
里路，因應選舉部門宣布元旦日起民調「封關」，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民
意調查資料，以免影響選舉選情。因此，地下賭盤的走勢反而成為預示選舉結果的另類指標，根
據警方查獲地下賭盤的賠率，近日有被清查的簽賭站以韓國瑜１賠１﹒５、蔡英文１賠０﹒７的
賭盤賠率開盤，從此指標來看，民眾明顯認為韓國瑜勝選機率較低，「地下民調」全面看好蔡英
文的選情。
　
＊１月１１日「韓流」不再？＊
　
　　憑借２０１８年台灣高雄市市長選舉所創造的「韓流」，韓國瑜被國民黨被視為帶領藍營重
返執政地位的「救世主」，今年６月數十萬「韓粉」冒雨出席台北凱達格蘭大道「挺韓」活動，
聲浪勢不可擋，令韓國瑜在與鴻海創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋及孫文
學校校長張亞中之間的國民黨總統初選中取得勝利。據台灣傳媒報道，民間賭盤７月曾開出平手
的「ＰＫ盤」，代表當時一眾賭徒預計韓國瑜與蔡英文的得票率相若。
　　不過，隨著韓國瑜在高雄擔任市長期間並沒有交出亮眼的成績單，在回應高雄市議員的市政
問題沒具體答案而被稱為只會轉達問題的「韓總機」，加上連番失言，韓國瑜曾大呼「得民心，
得天下！得民調，得痔瘡！」等口號，亦因在失業時購入７２００萬「豪宅」不符其「庶民」形
象而備受外界質疑。
　
＊蔡英文在香港議題「撿到槍」＊
　
　　反觀，現任總統蔡英文帶領的民進黨雖在２０１８年「九合一」地方選舉「滑鐵盧」大敗，
蔡英文當時滿意度創新低，民進黨是否能繼續執政能極大疑問。不過其後大陸發表《告台灣同胞
書》時提出探索「一國兩制台灣方案」，蔡英文強硬拒絕方案的態度令她挽回民意，支持率明顯
上升。
　　６月起，香港爆發「反修例」運動，多次發聲呼籲香港政府及北京保障香港民主與自由的蔡
英文被形容為「撿到槍」，蔡英文更在上月２９日的電視辯論會中朗讀一封由香港年青人寫給她
的信件，擔心台灣經歷與香港一樣的事情。雖然被對手韓國瑜批評「選情建立在香港人流血身上
」，不過無疑蔡英文以「一國兩制」及「亡國感」議題令大選形勢反轉。民間賭盤亦顯示，從１
０月起都是蔡英文在各候選人中賠率最低，選情再看高一線。
　　四年一度的總統大選為全台的觸目焦點，地下莊家更蓄勢待發「發選舉財」，而坊間估計是
次選舉地下賭盤涉及金額逾１００億台幣。惟事實上，選舉賭盤並不合法，台灣警方在６月起清
查了多個地下簽賭站，截至１２月１４日累計已查獲３６件與總統選舉有關，誰才是本次選舉的
最大得益者，現在仍是未知之數。

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