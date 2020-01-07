【台灣選戰】「芒果乾」「菜包」「韓總機」，十大熱門詞你聽過未

《經濟通通訊社特約記者余萃雯７日台灣專電》總統大選逼近，在台灣不論傳統媒體或網上

新傳媒都鋪天蓋地報導最新選情，亦有不少網上ＫＯＬ以選舉為題材，不過有意關注這場選戰的

港人或未必能完全理解台灣人在選戰中出現的各個用語，因此以下附上十個常見選戰熱門詞語的

解釋及出處，助你「隔岸觀戰」時更能有代入感。



１﹒「芒果乾」

意思：亡國感

出處：「芒果乾」是「亡國感」諧音，是總統大選最受關注議題之一，「亡國感」在去年３月高

雄市長韓國瑜到訪香港中聯辦後在Ｇｏｏｇｌｅ搜尋榜出現，在６月初香港「反修例」運動升溫

時更是搜尋率的最高峰。



２﹒「韓總機」

意思：不直接回答提問的韓國瑜

出處：打電話至部分公司或機構「總機」時會代為將線路轉撥至其他部門的內線，韓國瑜被諷為

「韓總機」主要是因在他擔任高雄市市長時，被議員問到具體政策問題時都轉達其他團隊成員回

答，自己並未有提供答案。



３﹒「讀稿機」

意思：照著讀稿機演講的蔡英文

出處：蔡英文在出席造勢活動與政見發表會及演講時，時時被批評「離不開讀稿機」，只將原已

擬定的講稿讀出，蔡英文曾解釋，回答兩岸、外交等議題，必須一切在控制之下，絕對不容許出

錯。



４﹒「草包」

意思：韓國瑜外號

出處：「草包」原先的意思為「裝滿草的包」，比喻無能之輩，韓國瑜被稱為「草包」緣於資深

媒體人美麗島電子報董事長吳子嘉指韓國瑜「是一個草包，更是一個十足的大草包」，此稱謂後

來廣為流傳，甚至韓國瑜亦以此去自嘲。



５﹒「菜包」

意思：蔡英文外號

出處：在韓國瑜被稱為「草包」後，台北市長柯文哲對於總統大選評論道「台灣走到這個地步，

只有草包跟菜包可以選擇，實在是真糟糕！」，因此蔡英文也多了「菜包」的稱號。



６﹒「１４５０」

意思：受薪支持民進黨的網軍

出處：台灣農委會今年３月編列一年以１４５０萬台幣預算僱用４名網絡「小編」，澄清網路上

的不實消息，被質疑以政府資源去僱用支持政府及民進黨的「網軍」，「１４５０」則演變成民

進黨網軍的代號。



７﹒「辣台妹」

意思：向大陸態度強硬的蔡英文

出處：蔡英文不時對兩岸關係強勢回應，曾強硬表態「台灣不接受一國兩制」，被支持者

稱為「辣台妹」，蔡英文則對此稱呼表示「辣台妹之所以辣，是在於有自己的態度跟立場」。



８﹒「果凍」

意思：郭台銘

出處：曾參加總統初選的鴻海集團創辦人郭台銘，為拉近與年輕選民的距離，將遙不可及的「郭

董」形象一轉為諧音「果凍」，亦曾以同音「郭懂」身分向選民喊話，指自己才最懂台灣。



９﹒「衰尾查某」

意思：倒楣的女人

出處：「衰尾查某」是台語，國民黨主席吳敦義曾手指蔡英文任內發生多起分屍案，因此是提到

「蔡英文這個衰尾查某，這麼衰的人做總統，一定要讓她下台」，其後蔡英文透過臉書回應「無

法接受用這樣的語言針對女性做出人身攻擊」。



１０﹒「凍蒜」

意思：當選

出處：「凍蒜」是「當選」台語，因此每逢選舉，台灣市民除了手執鮮花和禮物擁護候選人，還

會送上「蒜」，寓意當選「凍蒜」。

