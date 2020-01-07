《經濟通通訊社７日專訊》美國與伊朗關係進一步緊張，伊朗國會通過決議，將美國中央司
令部列為恐怖組織，國防部所有成員將被視作恐怖份子，以報復美國將伊朗革命衛隊，列為恐怖
組織。
對此，中國外交部發言人耿爽表示，中方高度關切目前的中東事態，敦促美方不要濫用武力
，同時我們也呼籲有關各方都能保持克制，避免事態輪番升級，盡快回到對話協商的軌道上來，
推動緊張局勢盡快實現降溫，又說海灣地區局勢進一步惡化，不符合任何一方利益。（ｃａ）
07/01/2020 17:53
【美伊衝突】中國外交部：高度關切中東事態促美方不要濫用武力
《經濟通通訊社７日專訊》美國與伊朗關係進一步緊張，伊朗國會通過決議，將美國中央司
令部列為恐怖組織，國防部所有成員將被視作恐怖份子，以報復美國將伊朗革命衛隊，列為恐怖
組織。
對此，中國外交部發言人耿爽表示，中方高度關切目前的中東事態，敦促美方不要濫用武力
，同時我們也呼籲有關各方都能保持克制，避免事態輪番升級，盡快回到對話協商的軌道上來，
推動緊張局勢盡快實現降溫，又說海灣地區局勢進一步惡化，不符合任何一方利益。（ｃａ）
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