【ＦＯＣＵＳ】國產特斯拉交付，新能源車迎拐點之年

【ＦＯＣＵＳ】一年前還是泥濘荒地的特斯拉（Ｔｅｓｌａ）上海超級工廠，周二

（７日）下午將公開交付首批國產Ｍｏｄｅｌ ３，意味公司ＣＥＯ馬斯克推升產量以進行全球

擴張的野心再獲重大催化劑，公司最新股價衝破４５０美元，更帶契Ａ股一眾概念股爆升漲停。

市場憧憬特斯拉中國量產將再造一個「蘋果生態圈」神話，相比之下，本地汽車巨頭卻異常

謹慎，吉利（００１７５）新定全年銷量目標增幅僅４％，第四大汽車製造商北汽的銷售目標更

僅持平去年。面對售價擊穿３０萬元人幣心理關口的特斯拉，國內新能源汽車的拐點之年恐才大

幕初啟。



＊北汽、吉利新年銷量目標齊保守＊



去年１月７日，投資２０億美元的特斯拉首座海外工廠在上海臨港動工；一周年之際，其將

於今日下午舉行國產Ｍｏｄｅｌ ３首批社會車主交付儀式（周一已先行有１５輛交付內部員工

），ＣＥＯ馬斯克據報將出席儀式，並料宣布啟動同平台車型Ｍｏｄｅｌ Ｙ中國量產計劃及接

受預訂。

作為特斯拉入門版平民車型，Ｍｏｄｅｌ ３在上海超級工廠的規劃產能為年產５０萬輛，

目前其周產量已逾１０００輛，料未來向３０００輛目標邁進。而據特斯拉最新公布，其去年第

四季創下１１﹒２萬輛的全球交付紀錄（其中Ｍｏｄｅｌ ３逾９﹒２萬輛），從而令去年電動

車總交付量達３６﹒７５萬輛，按年增５０％。

上海超級工廠正式公開交付Ｍｏｄｅｌ ３，不單將助特斯拉進一步突破產能瓶頸，其售價

計入降價、補貼後擊穿３０萬元人幣心理關口（２９﹒９萬元），更恐開啟國內新能源汽車市場

及同等價位燃油車的拐點之年。

內地第四大汽車製造商北汽集團董事長徐和誼直言，汽車業正經歷傷筋動骨的根本性調整，

「一些業內人士恐怕還沒有完全明白，這是一場淘汰賽」；北汽將２０２０銷量目標定為２３５

萬輛，幾與去年２２６萬輛持平，而吉利新定全年銷量目標增幅亦僅４％，可謂保守。



＊效應推動概念股，惟空頭未死心＊



從特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３進口版、國產版到手價自去年４月起經歷三次調整，分別累降

５﹒１萬元、２﹒９萬元看，未來勢續有降價空間，加上新能源汽車補貼今年將全部取消，內地

逾２０城市計劃投資逾２０９０億元人幣在建的電動車「底特律」，未來發展同面臨不確定性。

不過，憧憬上海超級工廠國產版量產，將推動從動力電池、高壓系統到汽車電子、車身╱內

飾等全產業鏈，繼Ｗｉｎｄ特斯拉指數周一大漲５﹒９％後，奧特佳

（深：００２２３９）、眾業達（深：００２４４１）等概念股周二續漲停。

過去數年，「蘋果生態圈」見證了Ａ股、港股的多個概念股大升神話，分析認為，包括電池

和電池原材料等上游原材料將是特斯拉概念確定性最高的受益者；其次為充電設備的製造商、運

營商、集成商；此外，並包括智能系統、中控系統等。

值得留意的是，儘管特斯拉股價節節高升，但空頭頭寸仍冠絕同行，價值高逾１１８億美元

。儘管賣空者去年已承受２９﹒２億美元的按市值計價淨損失，惟過去３０日，空頭頭寸僅減少

約３﹒２％或９﹒２萬股。甚至有看空者將其與共享辦公室Ｗｅｗｏｒｋ相提並論，原因之一是

其垂直整合模式初期帶來巨大的固定成本，而其巨額融資亦極易受金融市場波動左右。

