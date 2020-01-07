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即市新聞

07/01/2020 17:25

《匯市縱橫－蕭啟洪》「金」時唔同往日

　　《匯市縱橫》俗語有話一波未平，一波又起。假如２０１９年為波動又驚心動魄的一年，筆
者相信２０２０年將會是困難重重且更波折的一年。雖然人民銀行突然降準，加上中美或於１月
１５日簽署首階段貿易協議，但當大家都憧憬各種利好消息而「普世歡騰」之時，美伊的衝突又
再次帶大家來回地獄又折返人間，歌舞昇平的局面或再被抵銷。
　　中東地緣政治的白熱化大大話話持續了多年，有時已見慣不怪，但筆者卻認為是次升溫與平
常有點不同。事關美軍擊殺伊朗將領，行動實是由特朗普親手落的「暗殺令」。而伊朗本身亦非
省油的燈，這場襲擊相信只會引來更多什葉派的不滿。當一方要展現自己的霸權地位，並威脅會
繼續制裁；另一方又不甘示弱，反擊稱將不再遵守核協議。雖然口裡說著要突破考驗改善關係，
但身體卻很誠實帶大家走回頭路。如意算盤打不響，魚與熊掌不能兼得，多年緩和緊張關係始終
未能如願以償。

＊２０２０年資金避險需求料持續升＊
　
　　不過，撇開事件之後發酵的程度，筆者始終相信２０２０年避險需求仍會持續上升。今時今
日，環球的不確定性不斷出現，伴隨著各國各種政治和經濟事件，包括中美貿易戰、中東局勢加
劇、英國「脫歐」、全球經濟放緩的擔憂、甚或是澳洲大山火及武漢「不明原因肺炎」可能引發
的潛在風險，２０２０年的黃金相信會是一個值得大家投資的工具。
　　技術上，黃金曾經高見每盎斯１５８８﹒６５美元，創下自２０１３年初的高位，短線而言
相信仍會於高位震盪。
　
＊本周策略：黃金目標１６００美元＊
　
　　黃金：早前建議於每盎司１４８７美元買入黃金兌美元已成交，目標更新為１６００美元，
止蝕１５３０美元。
　　歐元：早前建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９５０，止蝕
１﹒１２５０。
　　日圓：維持建議１０８﹒８０沽出美元兌日圓，目標１０７﹒２０，止蝕１１０﹒００。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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