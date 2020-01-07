《股壇解碼－戴名》美軍兵貴神速。誠實外教育增長成疑

《股壇解碼》上周五（３日）市場迎來今年（２０２０年）第一隻黑天鵝，美軍空襲伊拉克

炸死伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼，事件即時觸動原油和黃金市場價格飆升，市場擔心戰事一觸即

發，美股調頭轉勢向下。由於整個事件從上月２７日伊拉克Ｋｉｒｋｕｋ附近美軍基地受到火箭

炮攻擊到美國空襲為止，當中只歷時約一個星期，特朗普採取速戰速決的策略，相信對金融市場

的打擊有限，由於對經濟的基本面並未造成直接損害，投資者反而要留意美股可能因為這次事件

出現避險情緒所引起的獲利盤。而中東問題一直困擾所有西方國家，處理上稍稍出錯將影響深遠

，當年卡特就是因為德黑蘭的人質事件而連任失敗，特朗普在彈劾調查進行中的關鍵時刻作出如

此大的決定可以說是兵行險著，結果如何將在今年年底揭盅，筆者個人相信特朗普的連任機會不

用懷疑。維持杜指短期的支持位在２８３５０點。



＊捷足先登＊



台灣的總統大選將在這周末（１１日）舉行，在最近的民調中蔡英文的支持度仍然領先對手

，蔡英文的支持率並沒有受到上周的黑鷹直昇機墮落事件所影響，相信蔡英文勝出選舉的呼聲已

經高唱入雲，投資者要注意進一步傾向美國的台灣將會對整個亞太區局勢舉足輕重。



＊飲鴆止渴＊



踏入２０２０年的第一天，上周三（１日）下午央行官方網頁公報，將於本周一（６日）下

調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，此次降准和近期的分別在於不在是所謂的定向降準，

這次的降準是不分行業或目標的全面性降準，本文上月指出受現時國內經濟的疲弱表現所影響，

預期央行將會在上半年實施降準和減息等手段來刺激經濟，想不到今年（２０２０年）剛開始的

第一個星期就雙箭齊發，國內的經濟困境和資金緊拙可想而知，這次降準為市場釋放了８０００

多億的流動性，但距離市場估計的２８０００億資金缺口相距甚遠，估計在農歷年後央行還會出

臺更多的政策來刺激經濟，但現在國內企業面對一個像０８年歐美的難題，銀行體系裡不是沒錢

，只是礙於經濟環境而令銀行不願把錢借出去，所以最後資金都進入資本市場催生泡沫，現在國

內的銀行也不願意貸款給民營企業，在降準的帶動下，銀行將更進取的貸款給個人，短時間可能

會對經濟起了刺激，但長遠看只是在個人槓桿上再加槓桿，後過將是十分的嚴重。今年國內經濟

表現將直接決定未來幾年的經濟走向。



＊兩面受敵＊



上周五（３日）恆指借前一晚美股的強勁表現高開接近３００點，可惜開市後走勢缺乏動力

，隨後受美國軍事行動的消息影響而一路走軟，最後以接近全天最低位收市，一如之前所料恆指

會上試高位先回收熊證重貨區再回調，按上周五（３日）收盤數據顯示，牛熊證街貨比例為

５６：４４，雖然牛證比例沒有出現一面倒的情況，但由於恆指已累積了不少升幅，加上動力也

開始減弱，加上外圍局勢不穩，相信回調的力度會比較大。投資者更要留意武漢不明肺炎事件的

發展，由於香港錄得的懷疑個案持續上升，加上新加坡也出現首個疑似個案，假如類似個案不能

在短期內受控制，相信也會對大市有一定的負面影響，維持恆指目標底部２５５００點。



＊股票簡評＊



誠實外教育（０１５６５）主要從事於中國提供民辦教育服務，集團在成都是比較有名氣的

教育機構，而且也有約２０年的教教學經驗。誠實外教育在近幾年的高考，學術比賽，還是留學

各方面都表現出色，學生的出路也都不錯，其中少數學生還能考上像清華，北大，常春藤聯盟這

些頂級大學，所以集團的口碑是無可置疑，招生應該也是比較容易的，在新生源能有保證的情況

下，教育質量和人員培訓就成了誠實外教育面對的難題，集團這幾年從剛上市時的４所實體學校

擴張到現在以四川省為主的１８所左右（算上未來幾年計劃要開辦的話將會達到２５所的總量）

，如何招聘優良教師，管理人員和提高分校教學品質都成為集團首要處理的難題。管理層去年

（１９年）６月份以接近９億的價錢收購了兩塊集團可以一直租用的學校土地，收購價肯定不算

便宜，但問題在於這兩塊土地正是從管理層手裡買入，讓投資者懷疑管理層先以優質資產（學校

）上市，再在上市後把自己手中的劣質資產（教育用地）以高價賣給上市公司完成套現，管理層

在集團存在高負債的情況下作出如此決定實在讓市場失望，投資者也不肯定同類事件是單一事件

還是陸續有來。誠實外教育的負債同時也是讓人擔心的一環，集團現有的有息負債接近１７億，

手上現金則只有約５億，如何在未來減債是一大難題。投資者可趁現價減持，待股價在１﹒３元

附近再考慮買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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