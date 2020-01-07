  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/01/2020 09:30

政府擬全速修例，將嚴重新型呼吸系統病納為法定須呈報傳染病

　　《經濟通通訊社７日專訊》湖北省武漢市爆發「不明病毒性肺炎」，食物及衞生局召開跨部
門會議，表示會全速進行修例工作，將嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病，納入為法定須呈報的
傳染病，預計本周內刊登憲報。
　　當局將進一步加強港口衛生措施，在所有出入境管制站，包括機場及高鐵西九龍站增設額外
的紅外線熱像儀，為旅客監測體溫，並增加抽檢安排，一旦發現有１４日內曾到武漢、有急性呼
吸道症狀的發燒旅客，會即時轉介公立醫院隔離。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態07/01/2020
降雨未解澳洲危機 山火恐「合體」變巨火
生財有道06/01/2020
【台灣選戰】蔡英文、韓國瑜「互嗆」金句連連
中國故事06/01/2020
【台灣選戰】陸客銳減、香蕉滯銷 惟台灣仍擁「殺手鐧」
中國故事06/01/2020
【台灣選戰】藍綠對打「避戰」「主權」牌 千九萬選民周六定總統
中國故事06/01/2020
【台灣選戰】韓國瑜再失言 提台灣中邪論惹不滿
FOCUS06/01/2020
【FOCUS】侵侵拍板奪命 美伊開戰仍微
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金