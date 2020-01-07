政府擬全速修例，將嚴重新型呼吸系統病納為法定須呈報傳染病

《經濟通通訊社７日專訊》湖北省武漢市爆發「不明病毒性肺炎」，食物及衞生局召開跨部

門會議，表示會全速進行修例工作，將嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病，納入為法定須呈報的

傳染病，預計本周內刊登憲報。

當局將進一步加強港口衛生措施，在所有出入境管制站，包括機場及高鐵西九龍站增設額外

的紅外線熱像儀，為旅客監測體溫，並增加抽檢安排，一旦發現有１４日內曾到武漢、有急性呼

吸道症狀的發燒旅客，會即時轉介公立醫院隔離。（ｃｌ）

