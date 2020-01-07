《經濟通通訊社７日專訊》新一屆元朗區議會舉行首次會議，民主黨黃偉賢和民主陣線麥業
成在沒有競爭的情況下，當選正副主席。議員動議要求就７２１暴力襲擊事件成立工作小組。
在會議開始前，黃偉賢首先提出全體議員為反修例事件中的犧牲者站立默哀，在場的建制派
及公務員均沒有站立。
警方未有派員出席是次會議，元朗警區僅以書面回覆指，新界北總區重案組正進行調查，至
今拘捕３７名相關人士，並以暴動罪起訴７人，又指有市民就事件提出司法覆核，已經進入司法
程序，不宜作進一步的評論。（ｃｌ）（ｚｚ）
07/01/2020 12:39
【修例風暴】元朗區議會特別會議動議成立７２１工作小組
《經濟通通訊社７日專訊》新一屆元朗區議會舉行首次會議，民主黨黃偉賢和民主陣線麥業
成在沒有競爭的情況下，當選正副主席。議員動議要求就７２１暴力襲擊事件成立工作小組。
在會議開始前，黃偉賢首先提出全體議員為反修例事件中的犧牲者站立默哀，在場的建制派
及公務員均沒有站立。
警方未有派員出席是次會議，元朗警區僅以書面回覆指，新界北總區重案組正進行調查，至
今拘捕３７名相關人士，並以暴動罪起訴７人，又指有市民就事件提出司法覆核，已經進入司法
程序，不宜作進一步的評論。（ｃｌ）（ｚｚ）
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