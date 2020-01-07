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07/01/2020 08:10

龍光地產（０３３８０）發境內公司債券，籌１０億人幣還債

　　《經濟通通訊社７日專訊》龍光地產（０３３８０）公布，全資附屬深圳市龍光控股將向合
格投資者發行境內公司債券，發行規模為１０億元人民幣，所得款項將用作償還債務。
　　該集團指，有關債券票面年利率為４﹒８％，將於２０２５年到期。於發行日期起計第三周
年結束時，發行人有權調整票面利率，而投資者有權要求發行人贖回境內債券。境內債券為無擔
保債券，而發行人及境內債券已獲信用評級機構中誠信證券評估授予「ＡＡＡ」評級。（ｗｈ）

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