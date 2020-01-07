【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２６﹒３億人幣，買小米美團沽建行藥明

《經濟通通訊社７日專訊》美伊敵對關係惡化再添市場憂慮，美股上周五（３日）受挫，港

股周一（６日）亦隨外圍向下低開１２５點報２８３２６點。其後，中國１２月財新服務業

ＰＭＩ遜市場預期；加上，美伊緊張局勢沒有減退，除了伊朗政府宣布，退出核協議的第五階段

，不再遵守核協議內的任何限制，美國總統特朗普亦威脅伊朗，指會實施「前所未見」的制裁。

消息拖累港股午後再度急挫３９７點低見２８０５４。最終港股跌勢略為減弱，收報２８２２６

點，跌２２５點或跌０﹒７９％。

按額度計算，北水全日淨流入２６﹒３億元人民幣減少逾７％。北水淨買入最多的個股依次

是小米（０１８１０）、美團（０３６９０）、中芯（００９８１）；淨賣出最多的依次是建行

（００９３９）、藥明生物（０２２６９）、綠城中國（０３９００）。主板成交

９１６﹒０６億元減少逾６％。其中港股通成交１７２﹒７億元，佔總成交１８﹒９％。



＊同股不同權股或染藍，北水重貨買小米、美團＊



人行降準今生效惟未見刺激，建行全日軟１﹒０４％，報６﹒６５元。建行同時亦成為北水

力沽對象，淨沽出其１﹒９億元。

恆指公司擬就同股不同權股份及第二上市染藍諮詢市場，料５月有結果，小米及美團相繼獲

北水力撐，分別淨買入近３﹒４億元和２﹒６億元。小米收報１０﹒９８元，微升０﹒７３％。

美團收報１０９﹒５元創歷史新高，急漲５﹒０９％。

市場憂慮美伊局勢升溫，北水避險情緒亦增，淨買入中海油１﹒２億元。中海油全日漲近

４％，報１３﹒７２元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

小米集團（０１８１０） ３．３９

美團點評（０３６９０） ２．５８

中芯國際（００９８１） ２．０６

友邦保險（０１２９９） １．４８

中海油 （００８８３） １．２４



淨沽出最多港股：

建設銀行（００９３９） －１．９２

藥明生物（０２２６９） －１．１６

綠城中國（０３９００） －０．８３

騰訊控股（００７００） －０．２２

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（ｊｔ）

