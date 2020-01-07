【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２６﹒３億人幣，買小米美團沽建行藥明

《經濟通通訊社７日專訊》美伊敵對關係惡化再添市場憂慮，美股上周五（３日）受挫，港
股周一（６日）亦隨外圍向下低開１２５點報２８３２６點。其後，中國１２月財新服務業
ＰＭＩ遜市場預期；加上，美伊緊張局勢沒有減退，除了伊朗政府宣布，退出核協議的第五階段
，不再遵守核協議內的任何限制，美國總統特朗普亦威脅伊朗，指會實施「前所未見」的制裁。
消息拖累港股午後再度急挫３９７點低見２８０５４。最終港股跌勢略為減弱，收報２８２２６
點，跌２２５點或跌０﹒７９％。
按額度計算，北水全日淨流入２６﹒３億元人民幣減少逾７％。北水淨買入最多的個股依次
是小米（０１８１０）、美團（０３６９０）、中芯（００９８１）；淨賣出最多的依次是建行
（００９３９）、藥明生物（０２２６９）、綠城中國（０３９００）。主板成交
９１６﹒０６億元減少逾６％。其中港股通成交１７２﹒７億元，佔總成交１８﹒９％。
＊同股不同權股或染藍，北水重貨買小米、美團＊
人行降準今生效惟未見刺激，建行全日軟１﹒０４％，報６﹒６５元。建行同時亦成為北水
力沽對象，淨沽出其１﹒９億元。
恆指公司擬就同股不同權股份及第二上市染藍諮詢市場，料５月有結果，小米及美團相繼獲
北水力撐，分別淨買入近３﹒４億元和２﹒６億元。小米收報１０﹒９８元，微升０﹒７３％。
美團收報１０９﹒５元創歷史新高，急漲５﹒０９％。
市場憂慮美伊局勢升溫，北水避險情緒亦增，淨買入中海油１﹒２億元。中海油全日漲近
４％，報１３﹒７２元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
小米集團（０１８１０） ３．３９
美團點評（０３６９０） ２．５８
中芯國際（００９８１） ２．０６
友邦保險（０１２９９） １．４８
中海油 （００８８３） １．２４
淨沽出最多港股：
建設銀行（００９３９） －１．９２
藥明生物（０２２６９） －１．１６
綠城中國（０３９００） －０．８３
騰訊控股（００７００） －０．２２
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（ｊｔ）