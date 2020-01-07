《日入而息》內地上月外儲回升，新經濟股發力港股微升

《今天重點》﹡林鄭月娥稱本周內將與駱惠寧見面，相信可合作無間；林鄭否認冷待新任區

議員，將加強高鐵防疫措施

﹡法興料今年輪證成交額達５萬億元，牛熊證成交額將再創新高；暫未見本港

社會運動對輪證市場有很大影響

﹡內地１２月外儲增１２３﹒３億美元，總額略遜預期；外匯局表示１２月外

儲規模小幅上升，全年升幅１﹒１％

﹡旅發局表示下半年訪港旅客減少３６％，擬重塑形象吸引遊客；旅發局取消

花車巡遊，改為舉行新春匯演嘉年華；新春嘉年華開支約４２００萬元，年

初二或有煙花匯演



《即日市況》﹡騰訊帶動新經濟股發力，港股升９５點收２８３２２，成交８６４億



《深滬股市》﹡滬指尾盤發力升０﹒７％，近９個月來首次企穩三千一



《美元匯價》﹡歐元短線處上升軌，目標１﹒１２８０；歐元最新報１﹒１１７４╱７８，

日圓最新報１０８﹒３８╱４１



《公司業績》﹡安科系統（０８３５３）中期盈轉虧蝕１７﹒９５萬坡元，不派息



《公司資訊》﹡新石文化（０１７４０）１３０億孖展，超購逾７００倍

﹡ＺＩＯＮＣＯＭ（０８２８７）周四起採納中文名「百家淘客」

﹡中國再生醫學（０８１５８）出售１５％投資基金，套現５８０萬美元

﹡中國投資開發（００２０４）終止與光大證券香港投資管理協議

﹡中銀航空租賃（０２５８８）向空中巴士購入２０架飛機

﹡永順（０８４２１）控股股東配售３％股權

﹡利寶閣（０１８６９）附屬欠租近４００萬元，遭入稟高院申索

﹡東亞（０００２３）擬售微型金融公司ＰＲＡＳＡＣ共２１％股權

﹡金輪天地（０１２３２）發行２億美元票據，票息１２﹒９５％

﹡阿爾法企業（００９４８）委任陳振康為首席財務官

﹡基石藥業（０２６１６）啟動治療肝癌患者之Ｉｂ╱ＩＩ期臨床研究

﹡匯創（０８２０２）附屬與萬凱食品訂立代理協議，首年最低訂單額不少於

５０００萬

﹡醫思醫療（０２１３８）首季擬深圳設辦公室，拓大灣區發展

﹡雲頂香港（００６７８）「雲頂夢號」融資交易代價為９億美元

﹡中電（００００２）撥款２０００萬元推餐飲券計劃，紓緩中小企經營壓力

﹡新地（０００１６）天水圍項目加推８９伙，入場價３７４萬

﹡長江基建（０１０３８）與吉電股份擬投資２５億元人民幣興建吉林通化縣

熱電聯產項目

﹡仁恆實業（０３６２８）與南京理工大學北方研究院簽訂戰略合作協議

﹡金地商置（００５３５）全年合約銷售額按年升２９﹒８％至６３７億元人

民幣



《國企紅籌》﹡金茂（００８１７）去年簽約銷售額升２５﹒６％

﹡洛玻（０１１０８）近３個月獲政府補助逾４５１萬元人民幣

﹡北大資源（００６１８）旗下兩公司遭五礦國際申請凍結資產

﹡綠色動力（０１３３０）中證監受理非公開發行Ａ股申請



《神州民企》﹡龍湖（００９６０）共發行６﹒５億美元票據

﹡建業地產（００８３２）去年合同銷售額約１０１１﹒５億元人民幣，按年

升４０％

﹡禹洲（０１６２８）發６﹒４５億美元優先票據，年息７﹒３７５％

﹡碧桂園（０２００７）發行美元優先票據，為境外債務再融資

﹡騰訊（００７００）申請「區塊鏈＋借貸」等專利



《中國要聞》﹡當局為穩豬肉供應再投放２萬噸凍豬肉，為年內第二次

﹡農業部表示今年首周瘦肉型白條豬出廠價環比漲３﹒４％

﹡人社部表示農民工工資撥付周期不得超過一個月

﹡銀保監表示保險公司不得隨意停售在售短期健康險

﹡上海兩年逮捕「套路貸」涉案嫌疑人８７９人

﹡工業和信息化部批准４４７項行業標準

﹡恆大武漢渡假地產項目發生施工坍塌事故，６人死亡

﹡據報恆大要求所有在建項目暫時停工，排查安全隱患

﹡中國擬兩年後撤海上風電中央補貼，鼓勵地方自行補貼

﹡民航局印發行動綱要，描繪四型機場建設藍圖

﹡澤璟製藥科創板招股，未盈利先上市創Ａ股先例

﹡最高法院表示債券承銷商未盡責調查，須負連帶賠償責任

﹡據報１月新增專項債發行額或超５０００億佔提前額度一半

﹡神州長城ＡＢ股今日正式退市，轉入新三板

﹡山西運城農商行拒提供材料，中誠信終止信用評級工作

﹡人行逆回購十連停，今零淨投放零回籠

﹡路透調查指近七成半受訪機構料人行未來三個月再降準

﹡中國聯通與華為簽署５Ｇ＋智慧交通戰略合作框架協議

﹡中農辦表示中美第一階段談判不涉及增加糧食進口配額

﹡內地１２月外儲增１２３﹒３億美元，總額略遜預期

﹡外匯局表示１２月外儲規模小幅上升，全年升幅１﹒１％

﹡江蘇要求所有公立醫院醫用耗材取消加成

﹡商務部表示上周豬肉批發價格比前一周上漲３﹒５％

﹡賴小民案後ＡＭＣ再地震，中國長城前總裁助理被雙開

﹡特斯拉宣布啟動國產ＭｏｄｅｌＹ項目

﹡農業農村部表示新疆哈密爆發牛Ｏ型口蹄疫，現２隻發病

﹡中國外交部表示高度關切中東事態促美方不要濫用武力



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，報１１８８０﹒３２點

﹡台灣１２月出口增４％至２９５億美元創單月歷史次高



《其他消息》﹡林鄭月娥稱本周內將與駱惠寧見面，相信可合作無間；林鄭否認冷待新任區

議員，將加強高鐵防疫措施

﹡元朗區議會特別會議動議成立７２１工作小組

﹡政府擬全速修例，將嚴重新型呼吸系統病納為法定須呈報傳染病；第四季批

出七份預售樓花同意書，涉３５３４伙

﹡旅發局表示下半年訪港旅客減少３６％，擬重塑形象吸引遊客；旅發局取消

花車巡遊，改為舉行新春匯演嘉年華；新春嘉年華開支約４２００萬元，年

初二或有煙花匯演

﹡前商交所主席張震遠否認一項串謀詐騙及一項欺詐罪

﹡貿發局料全年出口貨值負增長２％，對上半年不感樂觀

﹡金管局表示上月底官方外匯儲備資產按月增加７１億美元

﹡信保局表示聖誕未見買家出現特別信用風險情況

﹡深股通額度全日用３７﹒５億元；滬股通額度全日用２８﹒５億元，陸股通

淨流入逾４５億

﹡駿隆料今年強積金回報４﹒５％，收費或在ｅＭＰＦ推出後再下調；駿隆強

積金：去年強積金人均賺２﹒４萬元，較高收費基金回報高

﹡法興料今年輪證成交額達５萬億元，牛熊證成交額將再創新高；暫未見本港

社會運動對輪證市場有很大影響

﹡裕泰興創辦人羅肇唐離世，享年９３歲

﹡匯豐推出美國聚焦入息基金，料美股今年將有良好表現

﹡仲量聯行料今年細單位落成量創十年新高

﹡中原表示全年二手居屋買賣額２４７﹒７億，創歷史新高

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