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即市新聞

08/01/2020 07:46

《日出而作》美股憂中東局勢低收，油價輕微回吐，金價續揚

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８５８３．６８　跌　１１９．７０點╱０．４２％　

　　　　　　　　標普５００　　　　　３２３７．１８　跌　　　９．１０點╱０．２８％　

　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９０６８．５８　跌　　　２．８８點╱０．０３％　

　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５７３．８５　跌　　　１．４９點╱０．０２％　

　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２２６．８３　升　　９９．８４點╱０．７６％　

　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０１２．３５　跌　　　１．２４點╱０．０２％　

　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７．９２，歐元兌美元１．１１５０

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