《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８５８３．６８ 跌 １１９．７０點╱０．４２％
標普５００ ３２３７．１８ 跌 ９．１０點╱０．２８％
納斯達克 ９０６８．５８ 跌 ２．８８點╱０．０３％
倫敦富時１００ ７５７３．８５ 跌 １．４９點╱０．０２％
法蘭克福ＤＡＸ １３２２６．８３ 升 ９９．８４點╱０．７６％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０１２．３５ 跌 １．２４點╱０．０２％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７．９２，歐元兌美元１．１１５０
08/01/2020 07:46
《日出而作》美股憂中東局勢低收，油價輕微回吐，金價續揚
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８５８３．６８ 跌 １１９．７０點╱０．４２％
標普５００ ３２３７．１８ 跌 ９．１０點╱０．２８％
納斯達克 ９０６８．５８ 跌 ２．８８點╱０．０３％
倫敦富時１００ ７５７３．８５ 跌 １．４９點╱０．０２％
法蘭克福ＤＡＸ １３２２６．８３ 升 ９９．８４點╱０．７６％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０１２．３５ 跌 １．２４點╱０．０２％
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