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即市新聞

08/01/2020 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社８日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄合
資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股
價因而波幅加大，投資應加以留意。
　　高山企業（００６１６）（臨時編號：０２９６６）股份二十合一今日生效，合併後一供四
明天（９日）除淨，供股價４８﹒３仙，供股權買賣日期為１月２０日至２９日，供股股份２月
１２日開始買賣。高山企業今日早市逆市升３﹒８５％報５４仙。
　　中國金石（０１３８０）最新公布撤回股份二合一建議。該公司解釋，最初建議合股，為滿
足上市規定而提出，然而，在考慮過公司股價變動以及市場情況後，董事會認為無需進行股份合
併。該股早市跌６﹒９４％報６﹒７仙，以每手２００００股計，每手市值為１３４０元。
　　根據上市規則，如上市公司之證券市價接近１仙之極端水平，聯交所保留要求發行人更改交
易方法或進行證券合併之權利，故此，不少上市公司主動進行股份合併，以遵守上市規則之交易
規定。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
高山企業（００６１６）　合併後一供四，　９╱１　　　１３╱１－１５╱１　　１２╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價４８﹒３仙
高雅光學（００９０７）　二供一，　　　１４╱１　　　１６╱１－２２╱１　　１９╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１４仙
信盛礦業（０２１３３）　四供一，　　　１４╱１　　　１６╱１－２２╱１　　２６╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價５﹒５仙
旭光　　（０００６７）　四十合一　　　１７╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬嘉集團（００４０１）　五合一　　　　２０╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
旭光　　（０００６７）　合併後一供一，２１╱１　　　　　２３╱１　　　　　３１╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價２４仙
萬嘉集團（００４０１）　合併後一供二，２１╱１　　　２３╱１－３１╱１　　２６╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１９﹒２仙
培力控股（０１４９８）　二供一，　　　２９╱１　　　３１╱１－６╱２　　　　３╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價８０仙
再生醫學（０８１５８）　一供二，　　　２９╱１　　　３１╱１－５╱２　　　１３╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
五菱汽車（００３０５）　二供一，　　　　４╱２　　　　６╱２－１２╱２　　　９╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
安悅國際（０８２４５）　十合一　　　　　６╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
安悅國際（０８２４５）　合併後二供一，　７╱２　　　１１╱２－１７╱２　　１２╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價１０仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準

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