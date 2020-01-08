【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社８日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄合

資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股

價因而波幅加大，投資應加以留意。

高山企業（００６１６）（臨時編號：０２９６６）股份二十合一今日生效，合併後一供四

明天（９日）除淨，供股價４８﹒３仙，供股權買賣日期為１月２０日至２９日，供股股份２月

１２日開始買賣。高山企業今日早市逆市升３﹒８５％報５４仙。

中國金石（０１３８０）最新公布撤回股份二合一建議。該公司解釋，最初建議合股，為滿

足上市規定而提出，然而，在考慮過公司股價變動以及市場情況後，董事會認為無需進行股份合

併。該股早市跌６﹒９４％報６﹒７仙，以每手２００００股計，每手市值為１３４０元。

根據上市規則，如上市公司之證券市價接近１仙之極端水平，聯交所保留要求發行人更改交

易方法或進行證券合併之權利，故此，不少上市公司主動進行股份合併，以遵守上市規則之交易

規定。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２

供股價４８﹒３仙

高雅光學（００９０７） 二供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ １９╱２

供股價１４仙

信盛礦業（０２１３３） 四供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ ２６╱２

供股價５﹒５仙

旭光 （０００６７） 四十合一 １７╱１ － －

萬嘉集團（００４０１） 五合一 ２０╱１ － －

旭光 （０００６７） 合併後一供一，２１╱１ ２３╱１ ３１╱１

供股價２４仙

萬嘉集團（００４０１） 合併後一供二，２１╱１ ２３╱１－３１╱１ ２６╱２

供股價１９﹒２仙

培力控股（０１４９８） 二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ３╱３

供股價８０仙

再生醫學（０８１５８） 一供二， ２９╱１ ３１╱１－５╱２ １３╱３

供股價２０仙

五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３

供股價２０仙

安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －

安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３

供股價１０仙

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註：以各公司最新公布為準

