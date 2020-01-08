《專家之言－尹希陽》２０２０年開局部署

《專家之言》筆者首次撰文，先回顧一下２０１９年。中美就首階段貿易文本終達成協議，

美股屢創新高。港股受本地政治風波影響，唯大市１２月整體氣氛轉好兼見小陽春。筆者相信恆

指會好到農曆新年。

中美貿易磨擦實質上非一時三刻可解決，這是深層面問題。中國從多年前的「國際代工廠」

到今日科技領先到出口５Ｇ技術並挑戰美國的高科技壟斷地位（華為贏得德國５Ｇ網絡建設合約

－尚待德政府批准）。貿易戰只是一個偽命題，核心問題包括科技戰、「匯率操縱」（中國以人

民幣貶值抵銷關稅影響，美國多年來以量寬提振經濟，壓低美元匯價向全球輸出通脹不也是「匯

率操縱」？）、普世價值等。



＊經濟周期股殘價才值得短線投機＊



特朗普言論「五時花六時變」 ，環球市況備受其ｔｗｉｔｔｅｒ口水花所觸動。上年５月

底Ｌ 中美貿易談判「反枱」收場；８月份又再出乎意料對餘下價值３０００億美元的所有中國

輸美商品徵收１０％的關稅。特朗普「言出不行」，筆者直言對２０２０年貿易戰，以至貿易相

關、業務對經濟敏感度高的行業，目前都是「今日唔知聽日事」，中美關係亦非一朝一夕可復修

。另一方面，美伊關係再起波瀾。除非殘價吸納周期性股份短線投機，否則上述板塊一律不予考

慮 （執筆時中海油（００８８３）升破１３元橫行區間）。



＊資金泛濫不復見，勿買入細價股＊



展望２０２０年，資金走勢維持兩極化，強者愈強、贏者全拿。長期投資者揀股建議寧缺勿

濫，長揸大價強勢板塊且業務具壟斷性的新經濟股，順勢而行。筆者心水包括阿里巴巴

（０９９８８）（估值還在合理水平）、美團點評（０３６９０）和騰訊控股（００７００），

唯後者兩隻都累積一定升幅，未有貨的投資者唯有等調整再部署。

筆者曾指小米（０１８１０）的價值回歸開始而且會持續反映，當時股價在９元，小米評論

下回補充。

「大時代」資金泛濫日子暫不復見，在一般情況下都勿買細價股（除非有足分的事件驅動元

素或其他股價催化劑支持吧）。

順住走，操盤亦然，人生亦然！《皓衹資本管理聯席投資總監 尹希陽》

（筆者為證監會持牌人，無持有上述股份）

