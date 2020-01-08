【ＩＰＯ反應】傳北控城市資源下限定價０﹒６９元，籌６﹒２億元

《經濟通通訊社８日專訊》外媒引述市場消息人士指出，北控城市資源（０３７１８）上市

定價為每股０﹒６９元，為招股價範圍（０﹒６９至０﹒８元）下限，集資６﹒２１億元。上市

定價相當２０１９年及２０２０年預測市盈率９﹒２倍及６﹒４倍。

北控城市資源為中國綜合廢物管理解決方案供應商，全球發售９億股，公開發售股份佔

９０００萬股，國際發售８﹒１億股。預期１月１５日在聯交所掛牌。

獨家保薦人為海通國際及星展銀行。（ｅｃ）

