《專家之高》中東局勢緊張，地緣政治事件升溫，令投資者信心小許動搖，始終港股由１０
月時的２５７００點推升至２８８８３點（１月３日高位），已三千點了，現階段作調整亦算正
常。指數一路推升而不回，反而不健康，現在小許調整為行走遠路作部署，鑑於目前環球經濟的
確有點不明朗，故相信環球央行都將維持採納貨幣寬鬆政策以刺激經濟。另一方面，內地股指造
好下，某程度上港股仍普樂觀面，預期今日港股主要於２８２００點至２８６００點區內運行。
《獨立評股人 何志銘》
08/01/2020 09:14
《專家之言－何志銘》港股累升過出調整正常，Ａ股造好支持後市
《專家之高》中東局勢緊張，地緣政治事件升溫，令投資者信心小許動搖，始終港股由１０
月時的２５７００點推升至２８８８３點（１月３日高位），已三千點了，現階段作調整亦算正
常。指數一路推升而不回，反而不健康，現在小許調整為行走遠路作部署，鑑於目前環球經濟的
確有點不明朗，故相信環球央行都將維持採納貨幣寬鬆政策以刺激經濟。另一方面，內地股指造
好下，某程度上港股仍普樂觀面，預期今日港股主要於２８２００點至２８６００點區內運行。
《獨立評股人 何志銘》
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