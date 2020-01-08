《專家之言－何志銘》港股累升過出調整正常，Ａ股造好支持後市

《專家之高》中東局勢緊張，地緣政治事件升溫，令投資者信心小許動搖，始終港股由１０

月時的２５７００點推升至２８８８３點（１月３日高位），已三千點了，現階段作調整亦算正

常。指數一路推升而不回，反而不健康，現在小許調整為行走遠路作部署，鑑於目前環球經濟的

確有點不明朗，故相信環球央行都將維持採納貨幣寬鬆政策以刺激經濟。另一方面，內地股指造

好下，某程度上港股仍普樂觀面，預期今日港股主要於２８２００點至２８６００點區內運行。

《獨立評股人 何志銘》

