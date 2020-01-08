美國駐伊拉克基地受襲，港股失二萬八，低開３２２點報２７９９９

《經濟通通訊社８日專訊》中東局勢緊長，伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼日前遭

美國無人機攻擊身亡後，伊朗今日凌晨對駐伊拉克美軍基地發動襲擊。市場擔憂戰爭即將爆發，

今早亞洲股市低開低走，日經更一度下跌５６１點。港股方面，恆指期貨曾一度低見２７８６５

點，跌逾六百點，港股方面今早亦低開３２２點，失守二萬八關口，其中藥股再度捱沽，石藥（

０１０９３）與中生製藥（０１１７７）低開愈３％，為開市表現最差之藍籌股。

恆生指數開報２７９９９點，跌３２２點或跌１﹒１４％，主板成交２７﹒３４億元。國企

指數報１１０７３點，跌１２５點或跌１﹒１２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１％，報５９﹒３元；港交所（００３８８）跌０

﹒７４％，報２６７﹒８元；騰訊控股（００７００）跌０﹒８３％，報３８２﹒４元；中移動

（００９４１）跌１﹒２５％，報６３元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒４１％，報

８４﹒１元。



十大跌幅藍籌股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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石藥集團（０１０９３） １７﹒４２元 跌３﹒２２％

中生製藥（０１１７７） １０﹒３６元 跌３﹒１８％

創科實業（００６６９） ６２﹒０５元 跌２﹒９０％

恆安國際（０１０４４） ５２﹒５０元 跌２﹒８７％

申洲國際（０２３１３） １１０﹒６０元 跌２﹒８１％



碧桂園 （０２００７） １２﹒１０元 跌２﹒７３％

中海外 （００６８８） ２８﹒７５元 跌２﹒５４％

中國旺旺（００１５１） ６﹒９５元 跌２﹒５２％

瑞聲科技（０２０１８） ６２﹒７０元 跌２﹒４９％

舜宇光學（０２３８２） １２８﹒５０元 跌２﹒２８％

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（ｕｌ）

