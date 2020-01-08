《盤後部署》地緣政治風險難預測，港股尋底或回至二萬六

《經濟通通訊社８日專訊》港股今日受地緣政治緊張局勢升級影響而回吐，伊朗革命衛隊本

港時間早上接近８時向駐伊拉克美軍基地發射數十枚導彈，雖然當地官方解釋是自衛措施，並不

尋求戰爭升級，但已拖累港股期指今早一度大跌逾６００點，而恆指亦低開３２２點並失守二萬

八關口，盤中曾低見２７８５７點，隨後跌幅開始收窄，午後上演二萬八攻防戰。板塊方面，早

市手機設備股沽壓顯著，午後內地中資金融股隨著Ａ股擴大跌幅而捱沽。最終恆指險守二萬八，

收報２８０８７點，跌２３４點或跌０﹒８３％，主板成交９６５﹒５４億元，按日升１１﹒７

３％。國企指數報１１０７９點，跌１１８點或跌１﹒０６％。

內地Ａ股同樣下挫，上證綜合指數報３０６６點，跌３７點或跌１﹒２２％；深證成分指數

報１０７０６點，跌１２２點或跌１﹒１３％。兩市合共成交７７９２﹒５８億元，上升

６﹒４％，是近九個月以來成交第二高。



＊市場擔憂石油供應，比特幣再成避險產品＊



伊朗發射多枚導彈地反擊美軍兩座基地，油價顯著抽升，並引發國際石油供應減少的擔憂。

雖然目前未見直接影響，但目前波斯灣的石油出口國家包括沙特、伊朗及伊拉克，均要經過霍爾

木茲海峽運輸，市場擔心伊朗會封鎖此海峽，繼而影響石油供應。有分析師指出，目前伊朗進行

報復性措施，不單令局勢升溫，中東石油亦隨時中斷；而石油的下一輪升幅則要取決於美國的反

應，相信不少公司已經開始作好準備。

隨著油、金價格逐步上揚，資金繼續尋找避險產品。比特幣作為新式投機產品，亦成為投資

者「避險佳品」。由於比特幣交易時間無間斷，假如政治事件在周末發生，比特幣經常錄得升幅

，今日則已重返８０００美元關口，現報８３３３﹒２美元。在短短的２４小時內已累積５％升

幅，過去一周更升一成六。據業內人士指，中東近年一直對加密貨幣產生興趣，並視之為逃避美

國金融制裁的新工具，相信未來對虛擬貨幣的需求將會加大。



＊港股失二萬八機會大，投資者應盡早做好準備＊



港股今日跌穿二萬八後雖然收復失地，但以美國總統特朗普於國際政治的處理手法，相信短

期很大機會未能解決伊朗的問題，預料港股再度失守二萬八機會頗大。

港股自１２月起受惠中美貿易戰緩和氣氛而急升，陰陽燭顯示出港股近月呈４５度升幅，未

有做到任何緩衝區。假如港股回吐的話，波幅亦會較大，或有機會下試二萬六關口才喘定，距離

目前有約２０００點下跌幅度。（ｕｌ）

