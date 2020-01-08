【美伊衝突】伊朗革命衛隊稱飛彈僅第一步，金價破１６００美元關

《經濟通通訊社８日專訊》伊朗梅爾新聞通訊社報道指，伊朗革命衛隊稱飛彈反擊只是第一

步，金價今早曾突破１６００美元關，現升１﹒４３％或２２﹒４５美元，報１５９６﹒７５美

元。

不過白宮已澄清特朗沒有在當地時間今晚向全國發表講話的計劃，而據美聯社報道指，美國

聯邦航空管理局針對波斯灣空域發布緊急限制。

各國亦對伊朗反擊作出回應，據英國《衛報》報道指，英國已下令戰艦與直升飛機待命，以

備軍隊需要由伊拉克疏散。澳洲總理莫裡森已指示軍方採取一切必要行動，保衛軍人和外交人員

的安全。（ａｌ）

