【美伊衝突】日圓曾創三個月高，金價一度破千六美元，現升幅收窄

《經濟通通訊社８日專訊》伊朗今日黎明向美國展開反擊行動，向駐伊拉克美軍基地發射

１５枚火箭，當中４枚未擊中目標，再次引發市場對中東爆發更多衝突的擔憂，促使投資者湧向

日圓、原油期貨、現貨金等避險工具，美股期貨急跌。

日圓兌美元今早曾漲０﹒６％至三個月高位，報１０７﹒９，現時有所回吐。美元兌日元現

跌０﹒０５％至１０８﹒３７。

紐約原油２月期貨現升０﹒８２美元，或１﹒３１％，報６３﹒５２美元，今早曾高見６５

﹒６５美元。布蘭特原油３月期貨現升０﹒９８美元或１﹒４４％，報６９﹒２５美元，今早曾

高見７１﹒２８美元。

現貨金今早曾高見１６１２﹒９５美元，突破１６００美元關口，創２０１３年以來最高，

現漲１３﹒８５美元或０﹒８８％，至１５８８﹒３５美元。

美股三大股指期貨下跌，今早曾跌逾１％，不過及後有所回升，道指３月期貨今早曾低見

２８０８５點，現跌８３點或０﹒２９％，報２８４４３。標指３月期貨今早曾低見３１８１點

，現跌８點或０﹒２７％，報３２２６。納指３月期貨今早曾低見８６７８點，現跌３８點或

０﹒４４％，報８８１４點。

伊朗外長扎裡夫表示，伊朗對駐伊拉克美軍基地發動攻擊是適當的自衛措施，但伊朗不尋求

戰爭升級，將繼續保衛自己，據悉伊朗亦告知聯合國秘書長，伊朗不追求戰爭。（ａｌ）

