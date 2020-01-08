《台股攻略－馮偉明》中東局勢緊張，台股震盪

《台股攻略》中東局勢持續惡化，台股今日在鴻海、傳產及金融權值股拖累下，收市下跌

６３﹒２２點或０﹒５３％，收報１１８１７﹒１０點，成交金額為新台幣１４９５﹒１４億元

。

蘋概三王之中僅大立光收漲，台積電無升跌，而鴻海則下跌近２﹒９％。台塑四寶全面下跌

。國泰金、富邦金、中信金等大型金融股亦疲弱。傳產龍頭股方面，統一、中鋼、台泥、遠東新

、長榮、豐泰等全線下跌，拖累大市表現。此外，被動元件大廠國巨今日持續受到發行ＧＤＲ的

影響，下挫６﹒５％，同類股份鈞寶亦跌停，禾伸堂也下跌逾３％，光頡、九豪、今展科、凱美

、日電貿等均下跌１－２％。不過，面板雙虎友達及群創逆勢上攻，群創漲逾４％、友達也漲

２％，成為最強勢版塊。不斷電系統大廠旭隼去年營收再衝高，今日逆勢升８﹒４％。

中東問題會否持續發酵，將影響投資氣氛。另外，本周有大立光法說會及大選結果出爐亦是

投資焦點，故後市可能較為波動。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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