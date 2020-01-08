《古臣周記－古臣》藥物帶量採購料全國推行，石藥前景要睇定啲！

《古臣周記》舊年醫藥股表現標青，全年表現最好嘅藍戰士係中生製藥（０１１７７），全

年急漲１﹒１５倍，而街坊石藥（０１０９３）屬表現第三好，全年都升咗六成七。不過，喺神

州帶量採購嘅背景之下，醫藥股仲可唔可以再升？發展創新藥可唔可以為藥企發展帶來突破？



＊首階段帶量採購平均降價五成二＊



神州首階段嘅「４＋７」帶量採購早喺２０１８年１２月展開，涵蓋北京、天津、廣州等

１１個城市。當時２５個中標藥品平均降價幅度為五成二，最高更達九成六。舊年９月起，計劃

由試點城市向全國擴容，２５個中標藥品再降價兩成五，但中標企業銷量可望增加，如獨家中標

有望獨佔約定採購量計算基礎嘅一半，兩間中標可共享六成約定採購量。

神州喺舊年年底正式開展第二批藥品集中採購，共納入３３個品種涉及超過一百間藥企，包

括中生製藥同石藥，藥物覆蓋糖尿病、高血壓、抗腫瘤以及罕見病等多個領域。

帶量採購嘅政策風險不容忽視，一旦旗下王牌藥物被納入，將大大打擊藥企嘅盈利。大型藥

企好似石藥同中生製藥，料可以借提升市佔率抵銷部分盈利減退嘅影響，但小型嘅藥企面臨藥品

大幅降價，加上孖屐競爭力弱，將面臨淘汰。



＊石藥創新藥或將被納入量購名單＊



石藥集團主席蔡東晨舊年喺帶量採購推行至全國嘅時候就話，醫藥產業競爭格局逐漸變化，

輔助用藥同仿製藥嘅份額面臨壓縮，但創新藥嘅佔比就開始增加。根據石藥舊年第三季季績顯示

，首三季收入增加兩成七，當中多款創新藥佔比約五成七，分部收入增長近五成九。其中上市只

有一年幾嘅抗癌藥創新藥「克艾力」期內收入增長達到近６倍，將成為集團力推嘅主要產品之一

。

不過，大摩舊年１１月曾發表報告指，第三季市佔率達四成八嘅「克艾力」有機會納入第三

輪帶量採購名單，並同時納入醫保目錄，屆時將為集團銷售目標帶來下跌風險。而石藥另一款高

增長、治療腦中風嘅藥物「恩必普」亦曾喺舊年１０月納入浙江省藥物監控名單目錄，意味其臨

床應用或將受到限制，但孖屐普遍預期，其他省份未必跟隨，所以影響輕微。

以兩大藥股藍戰士石藥同中生比較，石藥嘅收入規模同研發開支佔比，都要比中生製藥為好

。舊年頭三季石藥投放喺研究嘅開支按年增加六成四，達到１５億人仔，佔成藥業務收入約一成

一，所以石藥嘅防守性同基本面比較高。不過，由於目前仲未清楚帶量採購繼續全面落實後，對

個別藥企嘅實質影響，所以阿臣都係繼續保持觀望態度，本周唔會買入醫藥股。



＊阿臣吸納一手旺旺，銀娛再部署新年前落鑊＊



上一期阿臣講新年炒食品股，睇好旺旺（００１５１），並建議喺回落至十天線水平吸納。

喺之後兩日（１２月２０日），阿臣就順利喺十天線即７﹒０９銀水平買入一手旺旺，等新年之

後再放。至於銀娛（０００２７），阿臣見佢急升之後雖然短暫回落，但喺十天線水平都仍然企

得穩，所以阿臣都想趁炒埋新年旺場呢個因素，喺農曆年前再放。



表列截至１月８日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５ １３﹒００ ２６０００

煤氣 １０００股 １６﹒００ １５﹒１８ １５１８０

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １１６４﹒００ １１６４０

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ５８﹒６５ ２９３２５

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ ２１０﹒４０ ２１０４０

銀河娛樂 １０００股 ５１﹒３０ ５９﹒５０ ５９５００

旺旺 １０００股 ７﹒０９ ７﹒０１ ７０１０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股票市值 ： １６９６９５元

剩餘現金 ： １５５５２元

組合淨值 ： １８５２４７元

組合本月收益表現： ＋１﹒２５％（截至上月底止組合淨值：１８２９５７元）

組合累計收益表現： ＋７６﹒４％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

