《談國論企－黎偉成》製造業出口新訂單上月重新擴張

《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１９年１２月份持平於１１月份重

返臨界點以上的擴張水平，基本確認止住過去５個月的收縮劣況，惹人注目的是出口新訂單由收

縮轉擴張和進口新訂單距界點咫尺之遙，預示前景似乎值得初步俏看，尤其是生產經營活動指數

反覆改善，當有良性的啟示。此意味美國所掀貿戰，對華的衝擊似乎未有預期般嚴重，故中國得

繼續堅持以供給側結構性改革和對外多邊貿易政策，對美貿談堅守主權。



＊生產提升原材料減存產成品亦減乃佳象＊



來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料

，製造業採購經理指數在２０１９年１２月份，持平於１１月份的５０﹒２（見表）的水平，是

為連續？二個月的重返臨界點５０的月份，止住由５月份至１０月份跌破臨界點以來凡６個月重

返擴張軌道，確實是難能可貴的最新和正面的發展。

製造業生產之能夠再度有明顯改善，乃受惠於（一）新訂單的外與內的需求皆有改善和提升

，特別是（Ｉ）出口新訂單有強力增長：分類指數於２０１９年１２月份達５０﹒３，不僅重返

臨界點以上的擴張水平，更較對上一個月之數環比大幅增長１﹒５個百分點，連同１１月份

４８﹒８的環比增１﹒８個百點，皆屬高增長，和止住１０月份４７環比低１﹒２個百分點劣態

，即使（ＩＩ）整體新訂單於１２月份環比減少０﹒１個百分點，卻仍處於５１﹒２的相對較快

擴張之態，而是月的擴速稍慢，在１１月份環比大升１﹒７固百分點達５１﹒３迅速增長之後略

作整固，是完全可以接受的變化。

尤其是特朗普未有「落實」於２０１９年１０月對華採取新一輪的加徵進口關稅，只顯貿戰

未有升級，但中美所達的第一階段貿易協議一定未能正式簽署，相信美方在協議內容中暗藏不少

「殺機」，故即使特廝居然自作主張的「宣布」會與中方在２０２０年１月１５日在白宮簽約，

中方至今尚未表態，可見險境之大。由是中國對美的出口新訂單始終處於收縮水平，故新訂單之

能夠由跌轉升，歐亞其他市場以及中國內需轉強，有十分重大的啟示。

和（ＩＩＩ）進口新訂單，步步向穩，分類指數於２０１９年１２月份達４９﹒９和環比增

０﹒１個百分點，連同１１月份持平於對上一個月的４９﹒８，和１０月份之數增升１﹒１個百

分點，此數無疑收縮，卻是十分輕微的收縮，實際重返擴張和溫和擴張，無差別。

但（ＩＶ）在手訂單有待改善，分類指數於２０１９年１２月份所達４５，環比增０﹒１個

百分點，相對於１１月份持平於對上一個月的４４﹒９分類指數，和同樣持平於１０月份的環比

增長０﹒２個百分點，略有「改善」，問題是此數仍遠低於臨界點，很有必要努力改進。

由是（二）製造業的生產擴張力度持續提升，分類指數於２０１９年１２月達５３﹒２和環

比升０﹒６個百分點，連同１１月份５２﹒６環比增１﹒８個百分點，止住８至１０月份連續三

個月的環比回落劣勢。



＊原材料購進價格回升但出廠價尚穩＊



同樣值得注視的，有（三）原材料庫存分類指數於２０１９年１２月份達４７﹒２，環比減

少１﹒８個百分點，相對於１１月達４９環比高０﹒６個百分點，可解讀之處是此乃受到新訂單

與生產皆有改善，所衍生的良性效應，啟示當佳也。

再結合（四）產品庫存分類指數於２０１９年１２月份的４５﹒６環比減少１﹒１個百分點

，而１１月份４６﹒４環比增長０﹒３個百分點，便可見製造業的產品銷情有好轉。

（五）從業人員分類指數持平於１１及１０月份的４７﹒３環比之數。

但（六）主要原材料購進價格分類指數於２０１９年１２月份達５１﹒８，即使環比增長凡

２﹒８個百分點之普，乃受增銷增產的影響，形態不太差，因出廠價格環比雖升１﹒９個百分點

，卻仍處４９﹒２的臨界點以下的水平

至於（七）生產經營活動預期指數，於２０１９年１２月份達５４﹒４，環比跌０﹒５個百

分點，相對於１１月份５４﹒９環比增０﹒７個百分點，而１０月份達５４﹒２環比跌０﹒２個

百分點，和９月份５４﹒４環比升１﹒１個百分點，８月份５３﹒３環比跌０﹒３個百分點和７

月份５３﹒６環比升０﹒２個百分點，廠商對經營前景的看法仍然反覆，但此數仍處擴張之境由

是中共第１９屆中央委員會第四次會議（簡稱四中全會）公報，談及經濟時指出要「堅持和完善

社會主義基本經濟制度」，以推動經濟高質量發展，強調公有制的重要性和以此與多種所有制經

濟共同發展，予人以新的和強有力的憧憬。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１０月╱２０１９ ４９﹒３ －０﹒５

９月╱２０１９ ４９﹒８ ＋０﹒３

８月╱２０１９ ４９﹒５ －０﹒２

７月╱２０１９ ４９﹒３ ＋０﹒３

６月╱２０１９ ４９﹒４ 持平

５月╱２０１９ ４９﹒４ －０﹒７

４月╱２０１９ ５０﹒１ －０﹒４

３月╱２０１９ ５０﹒５ ＋１﹒３

２月╱２０１９ ４９﹒２ －０﹒３

１月╱２０１９ ４９﹒５ ＋０﹒１

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１１月╱２０１８ ５０﹒０ －０﹒２

１０月╱２０１８ ５０﹒２ －０﹒６

９月╱２０１８ ５０﹒８ －０﹒５

８月╱２０１８ ５１﹒３ ＋０﹒１

７月╱２０１８ ５１﹒２ －０﹒２

６月╱２０１８ ５１﹒５ －０﹒４

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０１３ ５１﹒０ －０﹒４

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

