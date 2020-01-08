【駐京專電】銀保監就融資租賃公司監督管理向社會徵意見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》銀保監起草了《融資租賃公司監督管理暫行

辦法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。

《辦法》共六章五十五條，包括總則、經營規則、監管指標、監督管理、法律責任及附則等

，主要內容有：一是彌補短板，完善經營規則。明確融資租賃公司的業務範圍、融資行為、租賃

物範圍以及禁止從事的業務或活動。完善融資租賃公司的公司治理、內部控制、風險管理、關聯

交易、計提準備金等制度，同時明確融資租賃物購置、登記、取回、價值管理等其他業務規則。

二是從嚴監管，落實指標約束。為引導融資租賃公司專注主業，加強對融資租賃公司的合規

監管約束，設置了部分審慎監管指標內容。包括融資租賃資產比重、固定收益類證券投資業務比

例、槓桿倍數、業務集中度等。

三是積極穩妥，推進分類處置。針對行業現存的「空殼」「失聯」企業較多等問題，提出了

清理規範要求。按照經營風險、違法違規情形，將融資租賃公司劃分為正常經營、非正常經營和

違法違規經營等三類，具體明確三類公司的認定標準，指導地方穩妥實施分類處置。

四是明確職責，加強監督管理。明確銀保監會和地方政府的職責分工，並對地方金融監管部

門的日常監管提出了具體要求，完善監管協作機制、非現場監管、現場檢查、監管談話等內容。

