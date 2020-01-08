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08/01/2020 16:52

【駐滬專電】羅蘭貝格：今年中國消費品行業進入存量爭奪新階段

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》羅蘭貝格（Ｒｏｌａｎｄ　Ｂｅｒｇｅｒ）
諮詢公司最新發布的報告指，２０２０年中國消費品市場增速將明顯高於ＧＤＰ增速，但同時也
面臨著人口紅利與流量紅利弱化的挑戰。中國消費品行業已進入存量爭奪、需求分化、創新加速
的新階段。
　　其中，在快銷品領域，羅蘭貝格認為，２０２０年內外資快消企業的增速差將進一步縮窄，
誰更懂得中國消費者和競爭，誰將會贏得未來十年的優勢。而要更貼近中國，就要懂得中國式產
品組合、懂得中國式的速度、懂得中國鏈式全營銷，便能獲得更好的銷售成績。
　　在化妝品行業，羅蘭貝格指，中國美妝護膚市場將在２０２０年開始挑戰美國全球最大單一
國家市場的地位。高端品牌是中國美妝護膚市場的最大受益者，但本土與國際新銳品牌及新銳爆
品牌不斷湧入市場，為消費者帶來了更多的選擇。中國必將出現如歐萊雅這樣的擁有平台能力的
綜合化妝品龍頭。

＊今年對國內手機廠商將是更艱苦一年＊

　　在手機３Ｃ領域，２０２０年對於國內手機廠商將是更加艱苦的一年。市場出貨量增長與
４Ｇ智能手機功能達到瓶頸，伴隨蘋果手機價格進一步下探，手機寡頭間的競爭趨白熱化，尤其
是２５００至４０００元人民幣價位的手機將面臨激烈爭奪，並進一步影響各本土廠商的整體利
潤表現。
　　羅蘭貝格認為，２０２０年手機行業將進一步從渠道競爭轉向產品競爭。產品設計和核心技
術將成為未來的致勝競爭點。對國內廠商而言，不應盲目地堆砌產品功能和硬件配置，而應切實
地解決用戶痛點，提升使用體驗，優化產品方案設計、功能配置和細節處理。

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