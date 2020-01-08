《午市前瞻》中東局勢影響較輕，港股本周料２７８００見支持

《經濟通通訊社８日專訊》伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼日前遭美國無人機攻

擊身亡後，伊朗今日凌晨對駐伊拉克美軍基地發動襲擊，美國總統特朗普表示，美國已經隨時準

備應對伊朗可能發動的攻擊。受累於美伊局勢緊張，港股低開３２２點報２７９９９點後向下，

一度低見２７８５７。伊朗外長表示，伊朗此舉是適當的自衛措施，並不尋求戰爭升級，消息

令衝突降溫，港股跌幅一度收窄至１２３點報２８１９８，最終恆指半日收報２８１０５點，跌

２１６點或跌０﹒７６％，主板成交５６６﹒１３億元。國指收報１１１０１點，跌９７點或跌

０﹒８７％。

內地Ａ股回吐，上證綜指半日收報３０８７點，跌１７點或跌０﹒５７％，成交

１７００﹒４８億元人民幣。深成指報１０８２１點，跌７點或跌０﹒０７％，成交２７８１﹒

３０億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）獲大摩微升目標價至５２元，評級則維持「減持」，半日

軟１﹒１７％，報５９﹒２元；港交所（００３８８）跌０﹒８９％，報２６７﹒４元；騰訊（

００７００）獲中金維持「中性」評級和３４２元的目標價，惟半日跌０﹒５２％，報

３８３﹒６元；中移動（００９４１）跌０﹒４７％，報６３﹒５元；友邦（０１２９９）軟１

﹒３５％，報８４﹒１５元。



＊手機股隨市跌，瑞聲挫近２％最差藍籌＊



手機設備股隨市下挫，瑞聲科技（０２０１８）挫１﹒８７％，報６３﹒１元，暫為半日表

現最差藍籌；舜宇光學科技（０２３８２）無升跌，報１３１﹒５元；比亞迪電子（００２８５

）跌２﹒１５％，報１６﹒４元；富智康集團（０２０３８）軟１﹒３４％，報１﹒４７元；鴻

騰精密（０６０８８）跌１﹒１４％，報２﹒６１元。

受累中東局勢緊限，內地市回吐，內險亦跟隨向下。國壽（０２６２８）滑１﹒８％，

報２１﹒８５元；中國太平（００９６６）挫２﹒２３％，報１９﹒７元；新華保險（０１３３

６）跌２﹒４３％，報３４﹒１元；中國平安（０２３１８）軟１﹒０１％，報９２﹒６５元；

中國財險（０２３２８）跌１﹒５９％，報９﹒３１元。



＊美伊局勢不穩，油、金股走勢反覆＊



美伊局勢升溫，油股走勢反覆，中海油（００８８３）回軟０﹒４４％，報１３﹒５８元；

中石油（００８５７）跌０﹒４８％，報４﹒１１元；中石化（００３８６）跌０﹒８４％，報

４﹒７４元；中海油服（０２８８３）挫２﹒７７％，報１２﹒６４元。

市場憂慮美伊局勢加劇，避險情緒增加，金價上揚帶動金股同漲。紫金礦業（０２８９９）

升０﹒５％，報４﹒０４元；價值黃金（０３０８１）漲１﹒３３％，報３８﹒１５元；

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）揚１﹒３９％，報１１６５元；山東黃金（０１７８７）升１

﹒３２％，報１９﹒９８元。惟招金礦業（０１８１８）軟０﹒２２％，報９﹒２３元。



＊部分物管股逆市彈，雅生活急升兼破頂＊



內房股個別走，中海外（００６８８）微升０﹒８５％，報２９﹒７５元；恆大

（０３３３３）澄清旗下位於武漢的工程發生坍塌事故，決定將所有在建項目暫時停工消息並不

屬實，半日升１﹒６５％，報２１﹒６元；不過，碧桂園（０２００７）軟０﹒９６％，

報１２﹒３２元；龍湖集團（００９６０）無升跌，報３７﹒０５元；萬科企業（０２２０２）

跌０﹒７６％，報３２﹒８５元。

部分物管股逆市上揚，雅生活服務（０３３１９）升勢最強，走高４﹒１５％，報３０﹒１

元創新高；碧桂園服務（０６０９８）升０﹒５８％，報２６﹒０５元；綠城服務

（０２８６９）漲１﹒２１％，報８﹒３６元；新城悅服務（０１７５５）跌１﹒３％，報

１２﹒１２元。（ｊｔ）



＊葉尚志：大市調整時可分段吸納騰訊、阿里及美團＊



中東緊張局勢再度升溫，美軍駐伊拉克空軍基地遭多枚火箭襲擊，令港股走低後回穩。第一

上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，雖然港股近期調整較多，但短期趨勢依然

反覆向好。他指出，主要影響港股走勢因素集中於中國經濟數據而非中東局勢，而最近中國公布

的製造業ＰＭＩ及去年１１月的社會融資、社會零售、新增貸款等數據，表現皆好過預期；加上

人行最近降準，皆有利港股表現。另外，港股去年主要於二萬五至三萬點內反覆上落，表現較美

股、Ａ股及日本股市落後，料其或追落。他強調，由於中東事件對港股而言只是間接影響，料港

股短期難再有大跌空間，估計港股本星期或於２７８００點至２８８００點上落。

此外，近日中東緊張局勢致油金股普遍走強，葉尚志指該板塊不宜再追，因其非今年主題，

以及其升幅近期已反映。

近期騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）及美團（０３６９０）走勢頗佳。葉尚

志認為，此類具強勁基本面的行業龍頭股份，可於大市調整時分段吸納，因為投資者對整體大市

信心尚未恢復，故其傾向把資金投放於此類增長及實力具「確定性」的股份，他估計上述股份繼

續有炒作空間。（ｋｓ、ｊｔ）

