【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１９﹒７億人幣，買美團小米沽融創騰訊

《經濟通通訊社８日專訊》伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼遭美國無人機攻擊身亡

後，伊朗今日凌晨對駐伊拉克美軍基地發動襲擊，伊朗官方電視台指事件至少造成８０名美軍死

亡。美國總統特朗普稱隨時應對對方攻擊，令中東局勢再度升溫。港股受拖累周三（８日）低開

３２２點報２７９９９點，旋即失守十天線（約２８２１２點），及後更一度挫４６５點低見

２７８５７點。其後，伊朗外長稱伊朗此舉是適當的自衛措施，並不尋求戰爭升級，消息令衝突

降溫，港股跌幅曾收窄至１２３點報２８１９８，最終收報２８０８７點，跌２３４點或跌

０﹒８３％。

按額度計算，北水全日淨流入１９﹒７億元人民幣大減近四成三。北水淨買入最多的個股依

次是美團（０３６９０）、小米（０１８１０）、太保（０２６０１）；淨賣出最多的依次是融

創（０１９１８）、騰訊（００７００）、信義光能（００９６８）。主板成交９６５﹒５４億

元增加約１１﹒７％，其中港股通成交１６０﹒１億元，佔總成交１６﹒６％。



＊美團急跌近４％，惟獲北水追捧＊



美團上日（７日）破頂後，今日現獲利盤，急挫３﹒６２％，報１０６﹒４元。惟北水趁調

整時吸納，淨買入３﹒８億元。

騰訊獲中金維持「中性」評級和３４２元的目標價，惟全日軟０﹒９３％，報３８２元。北

水亦止買轉沽騰訊，淨沽出２９８６萬元。

信義光能獲瑞信維持「跑贏大市」評級及升目標價至７元，全日微升０﹒７３％，報５﹒５

４元。北水卻高位趁機會出貨，淨沽出１９４１萬元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評（０３６９０） ３．８３

小米集團（０１８１０） ３．０６

中國太保（０２６０１） １．８９

建設銀行（００９３９） １．５０

工商銀行（０１３９８） １．２５



淨沽出最多港股：

融創中國（０１９１８） －１．５３

騰訊控股（００７００） －０．３０

信義光能（００９６８） －０．１９

中興通訊（００７６３） －０．１６

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（ｊｔ）

