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即市新聞

08/01/2020 15:30

《美元走勢－羅明立》歐元走勢回勇，主要阻力１﹒１２５０╱８０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒４８　　　１０７﹒６３　　　１０８﹒４６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１６８　　　１﹒１１４１　　　１﹒１１４７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１４０　　　１﹒３１０４　　　１﹒３１１４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７１０　　　０﹒９６５８　　　０﹒９７０５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７８０　　　７﹒７７１９　　　７﹒７７７７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國供應管理協會ＩＳＭ去年１２月非製造業指數為５５，高於市場預期的
５４﹒５，前值為５３﹒９。分項指數方面，企業活動指數由前值的５２急升至５７﹒２，且見
多項指數均處於５０以上擴張水平，反映服務業企業信心持續趨穩。
　　美國去年１１月貿易赤字大幅收窄８﹒２％至４３１億美元，較市場預期的４３６億為佳，
前值為赤字４６９﹒４億。貿易數據理想，加上美伊衝突不確定性持續，短期帶動市場對美元的
避險需求。
　　美匯指數昨日（７日）有所回升，但始終受制於９７﹒１的即市阻力，ＲＳＩ由３０以下回
升至現時４３水平，但仍然是弱勢，相信後市還會繼續反覆下行。
　　歐元區去年１１月零售銷售按年增長２﹒２％，增幅遠高於市場原先預期的增長１﹒３％，
前值為增長１﹒７％。另外，歐元區去年１２月經調和消費物價指數ＨＩＣＰ按年升幅加快至
１﹒３％，符合市場預期，前值為上升１％。數字反映區內經濟及通脹前景呈轉穩跡象。在美元
轉弱及歐元區經濟前景改善下，歐元近期走勢回勇，ＲＳＩ保持在５０以上，呈反覆向上的趨勢
，現時的主要阻力在１﹒１２５０╱８０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１５０　　　１﹒１２７０　　　１﹒１０９０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３０２０　　　１﹒２９００　　　１﹒３０８０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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