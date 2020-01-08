《美元走勢－羅明立》歐元走勢回勇，主要阻力１﹒１２５０╱８０

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０８﹒４８ １０７﹒６３ １０８﹒４６

歐元╱美元 １﹒１１６８ １﹒１１４１ １﹒１１４７

英鎊╱美元 １﹒３１４０ １﹒３１０４ １﹒３１１４

美元╱瑞郎 ０﹒９７１０ ０﹒９６５８ ０﹒９７０５

美元╱港元 ７﹒７７８０ ７﹒７７１９ ７﹒７７７７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國供應管理協會ＩＳＭ去年１２月非製造業指數為５５，高於市場預期的

５４﹒５，前值為５３﹒９。分項指數方面，企業活動指數由前值的５２急升至５７﹒２，且見

多項指數均處於５０以上擴張水平，反映服務業企業信心持續趨穩。

美國去年１１月貿易赤字大幅收窄８﹒２％至４３１億美元，較市場預期的４３６億為佳，

前值為赤字４６９﹒４億。貿易數據理想，加上美伊衝突不確定性持續，短期帶動市場對美元的

避險需求。

美匯指數昨日（７日）有所回升，但始終受制於９７﹒１的即市阻力，ＲＳＩ由３０以下回

升至現時４３水平，但仍然是弱勢，相信後市還會繼續反覆下行。

歐元區去年１１月零售銷售按年增長２﹒２％，增幅遠高於市場原先預期的增長１﹒３％，

前值為增長１﹒７％。另外，歐元區去年１２月經調和消費物價指數ＨＩＣＰ按年升幅加快至

１﹒３％，符合市場預期，前值為上升１％。數字反映區內經濟及通脹前景呈轉穩跡象。在美元

轉弱及歐元區經濟前景改善下，歐元近期走勢回勇，ＲＳＩ保持在５０以上，呈反覆向上的趨勢

，現時的主要阻力在１﹒１２５０╱８０。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１５０ １﹒１２７０ １﹒１０９０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３０２０ １﹒２９００ １﹒３０８０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

