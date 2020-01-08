【本港樓市】上月預售樓花再錄零申請，全年獲批數字創４年新低

《經濟通通訊社８日專訊》２０１９年預售樓花同意書創「三低」。美聯物業房地產數據及

研究中心綜合地政總署資料顯示，去年１２月未有新申請預售樓花同意書，自８月後再次出現「

零申請」。若以全年累計，２０１９年新申請預售樓花單位共有１０３６０伙，較２０１８年大

跌約４６﹒６％，並創自２０１３年後的６年新低。



＊全年獲批預售樓花下跌約３５％＊



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，獲批預售樓花方面，去年１２月共有２個項目獲批預售樓

花單位，包括日出康城第９Ｃ期（５０３伙），以及於上周末發售的Ｗｅｔｌａｎｄ

Ｓｅａｓｏｎｓ Ｐａｒｋ第一期（７１０伙），合共涉及１２１３伙，較１１月上升約

７﹒３％。然而，以２０１９年全年計，去年共１４１３７個單位獲批預售樓花，仍較１８年跌

約３４﹒９％，創４年新低。



＊累積待批樓花單位按年跌約３８％＊



據資料顯示，去年１２月累積待批樓花單位錄６２６２伙，按年下跌約３７﹒７％。若以單月計

算，數字亦比起１１月７４７５伙回落約１６﹒２％，連跌３個月，並創５年新低。值得留意，

目前已批出預售樓花同意書但尚未發售之新盤單位約２２００伙左右，若連同上述累積待批單位

６２６２伙合計，即合共接近８５００伙，較之前逾萬伙有所減少。（ｃｌ）

