【新股上市】傳新石文化（０１７４０）公開發售超購逾１０００倍

《經濟通通訊社８日專訊》市場消息透露，於今日截至招股的新石文化（０１７４０）公開

發售超購逾１０００倍。

公司計劃發售２﹒５億股，其中１０％為公開發售，招股價介乎０﹒５元至０﹒７４元，每

手５０００股，入場費３７３７元。股份預期於明日（９日）定價，１月１６日掛牌上市。

新石文化從事授出電視劇播放權許可、以非執行製作人身份投資電視劇，及擔任電視劇發行

代理。是次上市獨家保薦人為中泰國際。（ｂｉ）

