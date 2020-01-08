《經濟通通訊社８日專訊》市場消息透露，於今日截至招股的新石文化（０１７４０）公開
發售超購逾１０００倍。
公司計劃發售２﹒５億股，其中１０％為公開發售，招股價介乎０﹒５元至０﹒７４元，每
手５０００股，入場費３７３７元。股份預期於明日（９日）定價，１月１６日掛牌上市。
新石文化從事授出電視劇播放權許可、以非執行製作人身份投資電視劇，及擔任電視劇發行
代理。是次上市獨家保薦人為中泰國際。（ｂｉ）
08/01/2020 12:37
【新股上市】傳新石文化（０１７４０）公開發售超購逾１０００倍
《經濟通通訊社８日專訊》市場消息透露，於今日截至招股的新石文化（０１７４０）公開
發售超購逾１０００倍。
公司計劃發售２﹒５億股，其中１０％為公開發售，招股價介乎０﹒５元至０﹒７４元，每
手５０００股，入場費３７３７元。股份預期於明日（９日）定價，１月１６日掛牌上市。
新石文化從事授出電視劇播放權許可、以非執行製作人身份投資電視劇，及擔任電視劇發行
代理。是次上市獨家保薦人為中泰國際。（ｂｉ）
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