【地皮截標】屯門住宅地本周五截標，估值約２９億元

《經濟通通訊社８日專訊》屯門青山灣段住宅地將於本周五（１０日）截標。中原測量師行

張競達表示，是次招標的屯門地皮規模不大，不過地皮形狀不規則，剪裁會有難度，料部分單位

可享海景，預計是次入標反應不俗，包括中小型發展商，但於現市況下料發展商出價傾向審慎，

估計地皮每呎樓面地價約５０００元，總值約２９﹒１億元。

該地皮位於私人屋苑棕月灣隔鄰，同時毗鄰哈羅國際學校及新晉屋苑滿名山，交通不俗。地

盤面積約１４５７２３平方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面面積約為５８２８９２平方

呎。（ｂｉ）

