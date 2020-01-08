《經濟通通訊社８日專訊》屯門青山灣段住宅地將於本周五（１０日）截標。中原測量師行
張競達表示，是次招標的屯門地皮規模不大，不過地皮形狀不規則，剪裁會有難度，料部分單位
可享海景，預計是次入標反應不俗，包括中小型發展商，但於現市況下料發展商出價傾向審慎，
估計地皮每呎樓面地價約５０００元，總值約２９﹒１億元。
該地皮位於私人屋苑棕月灣隔鄰，同時毗鄰哈羅國際學校及新晉屋苑滿名山，交通不俗。地
盤面積約１４５７２３平方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面面積約為５８２８９２平方
呎。（ｂｉ）
08/01/2020 16:27
【地皮截標】屯門住宅地本周五截標，估值約２９億元
《經濟通通訊社８日專訊》屯門青山灣段住宅地將於本周五（１０日）截標。中原測量師行
張競達表示，是次招標的屯門地皮規模不大，不過地皮形狀不規則，剪裁會有難度，料部分單位
可享海景，預計是次入標反應不俗，包括中小型發展商，但於現市況下料發展商出價傾向審慎，
估計地皮每呎樓面地價約５０００元，總值約２９﹒１億元。
該地皮位於私人屋苑棕月灣隔鄰，同時毗鄰哈羅國際學校及新晉屋苑滿名山，交通不俗。地
盤面積約１４５７２３平方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面面積約為５８２８９２平方
呎。（ｂｉ）
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