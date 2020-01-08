《小傳日記》伊朗突反擊，魚缸好忐忑；亂局怎樣走，兩萬八可守？

《小傳日記》伊朗突然向花旗國報復，對美軍駐扎的伊拉克軍事基地發動火箭襲擊，再次激

發「孖屐」對中東局勢擔憂，香江魚缸今日（８日）裂口低開３２２點報２７９９９點，失守兩

萬八關口，未幾幅幅擴大至４６５點報２７８５７點。隨後，伊朗外長話，今次係適當嘅自衛措

施，並唔係求戰爭升級。消息暫緩憂慮，魚缸跌幅一度收窄至１２４點報２８１９８點，為全日

最高水位。

惟好景難續，伊朗革命衞隊又話攻擊伊拉克美軍基地只係第一步。正依個緊張嘅關頭，又傳

出烏克蘭客機因技術問題喺德黑蘭機場附近墜毀，但係伊朗官員就即刻否認客機遭導彈擊中。魚

缸跌幅再次加劇至逾３００點，尾市開始喘穩，最終埋單２８０８７點，全日蒸發２３４點或跌

近１巴仙，主板成交９６５﹒５４億銀增加近１２巴仙。國企指數收報１１０７９點，跌１１８

點，幅度約１巴仙。

Ａ場方面，兩市亦普跌。上證綜合指數報３０６６點，跌３７點或跌逾１巴仙。深證成分指

數報１０７０６點，跌１２２點或跌超１巴仙。兩市合計成交７７９２﹒５８億人仔增加約６巴

仙。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）雖有傳將同銀聯整合流動支付二維碼，仍跟市跌約１

巴仙，報３８２銀；生發發（００３８８）全日滑逾半個巴仙，報２６８﹒２銀；據報友邦

（０１２９９）區域首席執行官蔡強辭職，挫近２巴仙，報８３﹒８銀；建行（００９３９）走

低近１巴仙收６﹒５６銀；神州移動（００９４１）升一格報６３﹒８５銀。

另外，大行高佬引述萬洲國際（００２８８）管理層料今年前景正面，全日揚逾２巴仙報８

﹒３５銀，為表現最好藍戰士。



＊避險需求增黃金價升溫，油價又上漲航空佬遭殃＊



中東衝突不斷，伊朗突然向花旗國報復，「孖屐」避險情緒增加，黃金佬繼續有得撈。紫金

礦業（０２８９９）同ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）漲超過１巴仙，分別報４﹒０８銀及

１１６４銀；招金礦業（０１８１８）升逾半個巴仙，報９﹒３１銀；中國黃金（０２０９９）

揚近２巴仙，報７﹒２６銀；靈寶黃金（０３３３０）抽高近３巴仙，報１﹒４４銀。

同樣受中東局勢影響，油價亞洲時段急漲，拖累航空佬趴低。國航（００７５３）跌超過３

巴仙，報７﹒４７銀；南航（０１０５５）跌近３巴仙，報５銀；東方航空（００６７０）挫近

２巴仙，報４﹒０３銀；國泰航空（００２９３）走低約１巴仙，報１０﹒８６銀。



＊Ａ場走勢弱內險慘被虐，券商佬跟跌信証唔多掂＊



Ａ場下就跌幅擴大，神州保險佬都跟住一齊「瀡滑梯」！國壽（０２６２８）跪低逾２巴仙

，報２１﹒７銀。平保（０２３１８）軟腳逾１巴仙，報９２﹒４５銀。新保（０１３３６）趴

低逾３巴仙，報３３﹒８銀。人保（０１３３９）軟腳近１巴仙，報３﹒２５銀。中國太平（０

０９６６）唔見逾３巴仙，報１９﹒４６銀，仲係表現差嘅國貨佬添，慘！

中資券商佬都無運行，齊齊跟住碌落山腳邊。海通證券（０６８３７）趴低逾２巴仙，報９

銀。中金公司（０３９０８）滑逾２巴仙，報１５﹒３銀。國泰君安（０２６１１）軟腳近１巴

仙，報１３﹒８銀。中信証券（０６０３０）嘅好兄弟中信股份（００２６７）好似要賣走所持

有嘅麥當勞神州同香江業務控制權益嘅股權，當中涉及麥當勞中港業務控制權益約２２巴仙。唔

知係咪畀好兄弟哩單新聞嚇親，中信証券全日縮水逾３巴仙，報１７﹒４２銀；中信股份就唔見

逾１巴仙，報９﹒８２元；中信建投証券（０６０６６）蒸發近３巴仙，報６﹒７３銀。



＊教育股受捧中匯最得寵，收益無後繼銀行好閉翳＊



今日校園股幾乎全線有追捧，中匯（００３８２）最勁，全日最多彈近９巴仙，高見４﹒６

４銀，破咗逾一個月高位呀，最終收尾仍跳起逾６巴仙，收報４﹒５５銀。其它同學仔就愈戰愈

勇，希望教育（０１７６５）同新東方在線（０１７９７）都彈逾５巴仙，分別報１﹒５８銀同

２０銀，真係威水。中教控股（００８３９）亦有近４巴仙漲幅，報１０﹒７８銀。宇華教育（

０６１６９）唔執輸跳起逾３巴仙，報５﹒７４銀。

大摩出報告話，香江銀行喺未來兩至三年可能面對更艱難情況，主要因為利率走低、融資高

度競爭同埋嚟自新銀行嘅競爭加劇咁，佢維持大象（００００５）、渣打（０２８８８）「減持

」評級，中銀（０２３８８）就同大市同步。渣打全日最傷，收跌２巴仙報７０﹒９５銀；大象

趴低１巴仙，報５９﹒３銀；中銀跌一格報２６﹒９５銀；小象（０００１１）滑５亳子報

１６﹒０５銀；大新金融（００４４０）都跌近２巴仙，收報２９﹒９５銀。請請！



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