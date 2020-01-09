【回顧展望－基金投資】基金料內地今年經濟靠穩，Ａ股盈利望回升

《環富通基金頻道記者伍賜好１０日報道》基金大行預期，今年全球會繼續採取寬鬆貨幣政

策，和推出更多財政政策去支撐經濟，料今年經濟將靠穩。料內地今年經濟亦將靠穩，Ａ股盈利

料見底回升，看好再生能源、醫藥及保險股等。



＊施羅德：料內地今年經濟靠穩＊



施羅德大中華股票主管盧偉良發表道，２０１９年是充滿挑戰的一年，中國經濟出現顯著放

緩。這很大程度上反映出中美貿易磨擦帶來了更艱難的外圍環境，同時亦反映政府在過去採取抑

制經濟系統性風險措施的影響已經浮現，特別是２０１８年為抑制債務過度增長及控制樓價而推

出的措施。

該行預期中國經濟將在多項因素的共同支持下於２０２０年靠穩。這些因素包括央行為改善

信貸供應所帶來的寬鬆貨幣環境、政府透過稅項及開支政策提供更大的財政支持，以及環球工業

活動有望觸底回升。與美國達成某種形式的貿易協議亦有助年內的經濟增長再度溫和加速。



＊中國２０２０年將推出更多刺激經濟措施＊



２０２０年是中國第１３個五年規劃的最後一年，其中一項發展目標是達到「中等發達國家

」的水平。該計劃的其中一項關鍵目標是在２０１０年至２０２０年間實現國內生產總值翻倍。

中國明年的國內生產總值需要達到６％的增長方能夠實現這個目標。

中國現時將更多的注意力放在管理經濟體系中的長期風險之上。他們近期採取更有節制的刺

激措施便是很好的證明。然而，鑒於外圍環境的挑戰以及國內經濟放緩，該行認為未來１２個月

需要推出更多寬鬆政策以支持經濟增長。



＊預期政府將更依賴財政政策來穩定經濟增長＊



貨幣政策方面，該行預期商業銀行存款準備金率（ＲＲＲ）以及貸款基礎利率（ＬＰＲ）將

繼續下調。

踏入２０２０年，該行預期政府將更依賴財政政策來穩定經濟增長。該行認為２０１９年下

半年專項債券發行量以及基建開支的增長勢頭或會延續至明年上半年。同時，該行認為政府或會

在２０２０年將財政赤字（即政府開支超過收入）目標上調至佔國內生產總值的３％（２０１９

年為２﹒８％），從而為基建投資提供更多資金。

該行預期政府將為了促進投資而繼續推進資本市場改革，同時將通過戶籍改革為房地產市場

及消費提供支持。然而，在當局反復強調「房住不炒」的情況下，該行預期房地產政策將不會出

現明顯放寬。



＊哪些領域會驅動經濟增長＊



消費已成為支撐今年的經濟增長的主要來源。該行預期這種趨勢將在多項因素支持下在

２０２０年持續。就業增長維持穩定，今年首１０個月已增加近１２００萬個城鎮就業職位，而

２０１９年實際可支配收入亦增長了６％。與環球水平相比，儲蓄率仍處於較高水平，服務需求

（如醫療保健）亦持續上升。此外，由科技變革帶來的新商業模式和下調個人所得稅率這樣的利

好措施亦會帶來支持。

私人投資方面，隨著中小企業的信貸環境放寬以及利潤預期改善，該行認為製造業投資及資

本開支或會溫和回升。然而，出現這種結果的可能性較不確定。

中國持續強調科技方面「自給自足」，並不斷加強對戰略性產業（如航天、資訊科技、半導

體、機器人）相關企業的支持。隨著「國家龍頭企業」開始崛起，該行認為這將為投資者帶來一

些具吸引力的機會。



＊估值低於平均水平，盈利看似即將回升＊



該行認為過去１８個月的盈利預測修訂或已接近見底。該行預期２０２０年按年增長率將會

出現更穩定的中單位數增長。

鑒於ＭＳＣＩ中國指數的整體估值略低於長期平均值，該行認為由內地市場流入香港的南向

交易資金流或會繼續帶來流動性支持。另一方面，由於最新一輪的ＭＳＣＩ指數納入調整已經完

成，加上進一步增加權重的時間尚未確定，流入中國Ａ股的資金流或會更為不確定。



＊中國股市的機遇＊



在此環境下，該行將在各項中國專項投資策略中採取均衡策略。該行認為以國內業務為主的

企業將從中國的中期增長前景受惠，因此會持續專注投資這些企業，當中以可再生能源、醫藥、

保險，以及個別電訊傳媒科技（ＴＭＴ）╱互聯網╱５Ｇ概念這些可以在消費升級的主調下受惠

的企業較有優勢。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

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