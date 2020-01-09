【回顧展望－基金投資】寬鬆撐Ａ股，捧後５Ｇ題材和新能源車

《環富通基金頻道記者伍賜好１０日報道》基金大行認為，寬鬆貨幣政策亦將持續為股市帶

來支持，並看好後５Ｇ時代的題材和新能源汽車產業。



＊施羅德：去年北向資金逾３５００億元人幣流入，破２０１８年記錄＊



施羅德投資管理（上海）中國Ａ股研究總監李文傑表示，２０１９對Ａ股來說無疑是大豐收

的一年，上證指數、深證成指、滬深３００、中小板指、創業板指全年分別取得了２２％、

４４％、３６％、４１％、４３％的漲幅，全年北向資金流入金額合共逾３５００億元人民幣，

打破了２０１８年２９００億元左右的記錄。行業方面，以白酒及家電為代表的消費類股、

５Ｇ及真無線藍牙耳機為代表的信息類股，以及以新藥為代表的醫藥類股，漲幅均大幅超前。風

格方面，成長型股票的表現明顯較價值型股票優勝，而以新經濟為主的題材亦跑贏舊經濟題材。



＊寬鬆貨幣政策亦將持續為股市帶來支持＊



展望２０２０，貿易摩擦降溫讓全球股市有一個好的開始，而主要央行的寬鬆貨幣政策亦將

持續為股市帶來支持。美中不足的是歐洲經濟疲弱以及今年的美國總統大選或將對區域市場帶來

較大的波動。

中國國內市場方面，近期公布的經濟數據及政策指引帶動整體投資氣氛向好，除了製造業

ＰＭＩ指數及工業生產指數於第四季企穩外，央行在踏入２０２０年後隨即宣布自１月６日起全

面降準５０個基點，釋放約８０００億元人民幣的資金，為Ａ股帶來了「開門紅」，市場預期貨

幣政策有可能在未來進一步放寬。

此外，《證券法》經歷四年的修訂後終於審議通過，並將於２０２０年３月１日實施，主要

修改內容包括強化信息披露、推行證券發行註冊制和提高對證券違法行為的處罰力度等，有助於

推動資本市場的法制化和市場化。長遠而言，進一步規範的資本市場將提升上市公司的質素，最

終為投資者創造更好的價值。另一個的關注重點是證券發行的註冊制改革。取消發審委、將發行

決策權下放至市場和交易所的這項改革已在科創板試點，未來Ａ股市場將變得更加市場化。



＊看好後５Ｇ時代的題材和新能源汽車產業＊



市場方面，整體投資氣氛在近期正面事件提振後轉佳，不少周期股於第四季開始重新獲得投

資者的青睞，低估值轉機題材的表現可望持續至今年第一季。此外，個別５Ｇ股在經歷一年大幅

上漲後或已反映大部分利好因素，該行認為後５Ｇ時代的題材可望自今年起逐步發酵。其中，新

娛樂應用如４Ｋ╱８Ｋ高清直播、ＡＲ╱ＶＲ、雲遊戲等，將利好傳媒及遊戲產業。物聯網應用

如智慧家庭、智慧城市、智慧工廠、智慧醫療等，車聯網應用如智能車、輔助駕駛等，將為信息

及工業類股帶來較大的表現空間。消費電子方面，該行繼續看好光學領域的發展，手機鏡頭像素

持續升級、攝像頭數目增加以及ＴｏＦ鏡頭滲透率提高，將持續利好相關個股，而Ｍｉｎｉ－

ＬＥＤ以及Ｍｉｃｒｏ－ＬＥＤ的採用，亦將為相關供應鏈帶來新的機會。

踏入２０２０年，幾個海外大型汽車企業新能源汽車平台將投入生產，將有不少新的新能源

汽車型號流入市面。在國內，海外新能源汽車的國產化進程比預期中快，相關工廠以超快速度完

成建設。這將大大降低海外汽車製造商進入中國市場的成本。該行預計２０２０年新能源汽車可

能進入快速增長的階段，亦將利好相關產業。





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