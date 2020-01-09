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即市新聞

09/01/2020 17:04

【回顧展望－基金投資】華夏香港：穩增長措施經濟反應好，利Ａ股

　　《環富通基金頻道記者伍賜好１０日報道》華夏基金（香港）業務拓展部副總裁管泓姿對《
環富通基金頻道》表示，從彭博數據來看，２０１９年１２月份單月有強勁資金流入Ａ股相關Ｅ
ＴＦ單是華夏滬深３００指數ＥＴＦ（０３１８８），在１２月一個月內錄得１９億人民幣的新
資金流入。隨著市場降準，經濟回暖（中國官方ＰＭＩ連續兩個月高於５０）、內地二手樓價增
速繼續回落，及中央高度重視資本市場發展，相信上半年環境傾向「數據強、政策鬆」，有望吸
引更多資金流向股市。加上新修訂的證券法明年３月１日施行，推進註冊制，加強了信息披露和
投資者保護，對於中國資本市場進一步奠定了新里程碑，憧憬外資流入成為重大利好因素。
　　市場人士普遍總結出三大投資主題，分別是５Ｇ概念股、內需股及新興經濟龍頭股。在過去
中美貿易戰中，反而加速主攻內需市場的企業發展機會，內地各行業品牌迅速成長。投資者可以
部署行業覆蓋範圍較大的Ａ股ＥＴＦ如：華夏滬深３００指數ＥＴＦ（０３１８８），及新興經
濟元素更重的ＭＳＣＩ中國Ａ股國際通指數ＥＴＦ（０３１９７）。

＊外資持續加倉中國債券＊

　　外匯交易中心數據顯示，２０１９年入市的境外投資者數量已達到２５１８家，持在岸中國
債總規模達到２﹒２０萬億元。隨著資金追求穩守收益，中國國債收益率對美債╱歐債收益率的
利差仍屬較高，有利資金持續流入人民幣資產，預計本年人民幣將趨向穩定。

＊２０２０看好美股，高位宜先行對沖＊

　　管氏又指，美股亦在１２月經歷強勁的反彈，由於年終樂觀，主要股指上周創下歷史新高，
帶動華夏Ｄｉｒｅｘｉｏｎ納斯達克１００指數每日槓桿（２ｘ）產品（０７２６１）２０１９
年累計高達約７５％升幅。
　　由於股市在１２月的攀升速度超乎預期，市場擔心接下來將見到８％至１５％的健康調整，
但展望２０２０年預期美股仍將呈成長態勢。

＊中東局勢升級，資金湧入納指反向產品＊

　　事實上，近日中東局勢升級，繼美方透過空襲殺掉伊朗革命衛隊指揮官，伊朗對美國採取報
復行動，伊朗發射導彈襲擊美軍駐伊拉克基地。美指期貨隨即急跌，以納斯達克１００指數為指
標的兩倍槓桿反向產品－－ＦＩ二華夏一百（０７５２２）周三（８日）半日成交額１３００萬
元，創歷史最大半日成交，正正反映投資者看好美股之下，亦宜高位部署對沖。
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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