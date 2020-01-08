《錢來自有方－李博衛》虛擬銀行６大特點

《錢來自有方》金管局去年向８間虛擬銀行發出銀行牌照，以促進普及金融及推動香港金融

科技發展和創新，為市民提供更多銀行服務選擇和新的客戶體驗。關於虛擬銀行，以下６個特點

你要知道。



＊不設實體分行＊



虛擬銀行是指透過數碼途徑提供銀行服務的銀行，即所有服務都可在網上辦理，不設實體分

行，但須在香港設立辦事處作為主要營業地點，以及處理客戶查詢或投訴。



＊２４小時銀行服務＊



透過虛擬銀行的手機應用程式或網站，客戶可以隨時隨地辦理開戶、存款、貸款及其他銀行

業務，省卻親身到銀行分行辦手續的時間。以遙距開戶為例，客戶只需以手機登入虛擬銀行應用

程式或網站，掃瞄身份證及自拍個人照片，再填寫個人資料，就可以大致完成開戶手續。



＊跨平台即時轉帳＊



存款及提款方面，虛擬銀行連接即時跨平台轉帳系統「轉數快」，客戶可以通過此渠道存入

或轉出資金。



＊受金管局監管＊



虛擬銀行受到金管局監管，須遵守適用於傳統銀行的同一套審慎監管規定。另外，虛擬銀行

必須備有合適的保安及科技管控措施，並須聘用合資格專家作獨立評估，及向金管局提交報告。



＊無最低戶口結餘要求＊



按金管局規定，虛擬銀行不得設立最低戶口結餘要求或徵收低戶口結餘收費，客戶不論財富

多寡都可以開戶。



＊設５０萬元存款保障＊



虛擬銀行和傳統銀行均為「香港存款保障計劃」成員，故市民在虛擬銀行的存款，同樣可獲

最高５０萬港元存款保障。《投資者及理財教育委員會總經理 李博衛》

