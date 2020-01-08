伊朗轟炸美軍伊拉克基地，港股收２８０８７挫２３４點失守十天線

《經濟通通訊社８日專訊》伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼遭美國無人機攻擊身亡

後，伊朗今日凌晨對駐伊拉克美軍基地發動襲擊，伊朗官方電視台指事件至少造成８０名美軍死

亡。美國總統特朗普更稱隨時應對對方攻擊，令中東局勢再度升溫。港股受拖累低開３２２點報

２７９９９點，旋即失守十天線（約２８２１２點），及後更一度挫４６５點低見２７８５７點

。其後，伊朗外長稱伊朗此舉是適當的自衛措施，並不尋求戰爭升級，消息令衝突降溫，港股跌

幅曾收窄至１２３點報２８１９８。最終恆指收報２８０８７點，跌２３４點或跌０﹒８３％，

主板成交９６５﹒５４億元增加約１１﹒７％。國企指數報１１０７９點，跌１１８點或跌

１﹒０６％。

Ａ股同樣回吐，上證綜合指數報３０６６點，跌３７點或跌１﹒２２％。深證成分指數報

１０７０６點，跌１２２點或跌１﹒１３％。兩市總成交７７９２﹒５８億元人民幣。

重磅股方面，獲大摩微升目標價至５２元的匯控（００００５）跌１％，報５９﹒３元；騰

訊（００７００）跌０﹒９３％，報３８２元；友邦（０１２９９）跌１﹒７６％，報８３﹒８

元，據報集團區域首席執行官蔡強辭職；中移動（００９４１）升０﹒０８％，報６３﹒８５元

；港交所（００３８８）跌０﹒５９％，報２６８﹒２元。



＊中東緊張局勢升級，金股揚油股先升後穩＊



中東緊張局勢升級，紐約期油及布蘭特期油今早曾漲近４％，令石油股炒上，惟其後部分現

獲利回吐而轉跌。中海油（００８８３）無升跌，報１３﹒６４元，盤中高見１４﹒０４元；中

石油（００８５７）升０﹒２４％報４﹒１４元，一度攀上４﹒２３元，；中石化

（００３８６）軟０﹒８４％收４﹒７４元，一度高見４﹒８１元；中海油服（０２８８３）跌

１﹒６９％，報１２﹒７８元；安東油服（０３３３７）跌１﹒２２％，報０﹒８１元。

黃金股同樣受中東緊張局勢上揚，金礦及相關股受捧。山東金（０１７８７）揚１﹒６７％

，報２０﹒０５元；招金（０１８１８）漲０﹒６５％，報９﹒３１元；紫金礦業

（０２８９９）升１﹒４９％，報４﹒０８元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒３１％

，報１１６４元；中國黃金（０２０９９）升１﹒５４％，報７﹒２６元。

油價今急升增航空公司燃油成本，航空股普跌。國航（００７５３）挫３﹒３６％，報

７﹒４７元；南方航空（０１０５５）跌２﹒５３％，報５元；東方航空（００６７０）跌

１﹒７１％，報４﹒０３元；國泰航空（００２９３）跌０﹒７３％，報１０﹒８６元。

大市急跌中資金融見回吐。平保（０２３１８）跌１﹒２３％，報９２﹒４５元；國壽

（０２６２８）挫２﹒４７％，報２１﹒７元，為跌幅最大恆指成分股；建行（００９３９）軟

０﹒７６％，報６﹒５６元；工行（０１３９８）跌１﹒１８％，報５﹒８４元；中行

（０３９８８）跌１﹒８３％，報３﹒２２元。



＊萬洲獲高盛升目標價，帶動豬股普遍造好＊



萬洲（００２８８）獲高盛升目標價至１０元，帶動豬肉板塊普漲。萬洲揚２﹒２％，報

８﹒３５元，為升幅最大恆指成分股；中糧肉食（０１６１０）升０﹒８７％，報２﹒３２元；

雨潤食品（０１０６８）升１﹒２５％，報０﹒８１元；惠生國際（０１３４０）走低

２﹒５９％，報０﹒１１３元。

大摩指本地銀行未來數年收入持續疲弱，本地銀行股走低。渣打（０２８８８）跌２％，報

７０﹒９５元；匯控軟１％報５９﹒３元；恆生（０００１１）跌０﹒３１％，報１６０﹒５元

；東亞（０００２３）跌０﹒８％，報１７﹒４６元；中銀（０２３８８）跌０﹒１９％，報

２６﹒９５元。

部分教育股逆市見追捧。中匯集團（００３８２）飆６﹒５６％，報４﹒５５元；希望教育

（０１７６５）彈５﹒３３％，報１﹒５８元；成實外教育（０１５６５）升３﹒６５％，報

１﹒９９元；宇華教育（０６１６９）升３﹒４２％，報５﹒７４元；中教控股（００８３９）

升３﹒６５％，報１０﹒７８元。（ｋｓ）

