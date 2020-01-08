《鍾之日記》中東燃戰火，股市受打擊

《鍾之日記》１月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中東局勢急速轉壞，伊朗二把手、聖城軍指揮官蘇萊馬尼日前被美軍擊殺，伊朗最高宗教領

袖哈梅內伊揚言報復，並真的付諸行動。在蘇萊馬尼下葬的不足２４小時內，伊朗對多個駐伊拉

克美軍基地發動多輪攻擊，美國總統特朗普在推特稱「一切都很好」，但伊朗國營電視台指，攻

擊行動已令８０名「美國恐怖分子」死亡，２００人受傷。

其他跡象顯示伊朗亂局往著悲觀方向發展：一架從伊朗飛往烏克蘭的客機在起飛不久後墜毀

，機上全員無一生還，伊朗方面堅稱是飛機引擎出現問題；伊朗一所核電廠附近發生了一次淺層

的小型地震，外界懷疑是伊朗在進行地下核試。

中東地區又被戰火籠罩，環球市場震盪。港股受拖累低開３２２點報２７９９９點，旋即失

守十天線（約２８２１２點），及後更一度挫４６５點低見２７８５７點。其後，伊朗外長稱伊

朗此舉是適當的自衛措施，並不尋求戰爭升級，消息令衝突降溫，港股跌幅曾收窄至１２３點報

２８１９８。最終恆指收報２８０８７點，跌２３４點或跌０﹒８３％，主板成交９６５﹒５４

億元增加約１１﹒７％。



＊油金股續升，航運集體挫＊



中東緊張局勢升級，紐約期油及布蘭特期油今早曾漲近４％，令石油股炒上，惟其後部分現

獲利回吐而轉跌。中海油（００８８３）全日無升跌，中石油（００８５７）升０﹒２％，中石

化（００３８６）更軟０﹒８％。

黃金股則受捧，山東金（０１７８７）揚１﹒７％，紫金礦業（０２８９９）、中國黃金

（０２０９９）升１﹒５％，ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒３％。

至於最受利淡的板塊包括航運股，因波斯灣地區為航運交通要道之一，中東地區政局不穩將

嚴重影響航運安全及原油運輸業務。中遠系集體挫，中遠海控（０１９１９）挫３﹒１％，中遠

海能（０１１３８）跌２﹒７％，中遠海發（０２８６６）跌１﹒１％。



＊Ａ場失守三千一＊



避險情緒籠罩環球市場，Ａ股今日亦受外圍較大程度地影響，資金從權重金融股出逃，影響

滬綜指無力守穩三千一關，午後更愈跌愈急，總結全日跌１﹒２２％，報３０６６﹒８９點。深

市表現亦差，深成指跌１﹒１３％。市場紛擾心情也可以從Ａ場交投中看出，兩市成交７７９２

億元人民幣，按日上升６﹒４％，是近９個月以來成交第二高。外資仍捧場，陸股通今日淨買入

１４﹒２３億人幣Ａ股，連續第五日錄淨流入。



＊中信擬棄中港Ｍ記兩成股權，中信股份走軟＊



中信集團擬在北京產權交易所掛牌售所持麥當勞中港業務控制權益的Ｆａｓｔ Ｆｏｏｄ

Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ的４２﹒３１％股權，轉讓底價約２１﹒７億元人民幣，

轉讓涉及麥當勞中港業務控制權益約２２％，計及一筆１５﹒２８億人幣的債務，交易總作價

３６﹒９８億元人民幣。

２０１７年７月，麥當勞與中信股份、中信資本、美國大型私募基金凱雷達成戰略合作，共

同運營和管理麥當勞在中國內地和香港的業務，Ｆａｓｔ Ｆｏｏｄ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

Ｌｉｍｉｔｅｄ、凱雷及麥當勞總公司分別持有５２％、２８％及２０％股權。

麥當勞中國指，於交易完成後，中信將繼續持有合資公司１０％的股權，並將與各合作夥伴

繼續致力並受益於麥當勞的發展，並指目前中信資本、凱雷和麥當勞全球持有合資公司共６８％

的控制性股權，相關交易不會影響麥當勞在中國內地和香港的業務策略及日常運營。

對於出售麥當勞中國股權一事，中信股份（００２６７）回應指，是次交易純屬商業決定，

未來中信及其合作夥伴將繼續致力並受益於麥當勞中國的發展。

中信股份表示，２０１７年以來，公司利用獨特的平台和豐富的資源等優勢與其合作夥伴及

麥當勞一起積極推動麥當勞在中國內地和香港的業務發展。期間，麥當勞中國內地和香港的新餐

廳數量超過１０００家，總體收入和盈利也均有顯著的增長。

但資料顯示，麥當勞中國在２０１９年首１１個月淨利潤為８﹒５６億港元。至於２０１８

年全年，淨利潤則有１１﹒５億港元，反映去年經營很有可能出現倒退。

中信擬棄麥當勞中港業務的部份股權，有關決定似乎動搖市場信心，中信股份今日最多曾挫

逾３％，收市跌１﹒３％，報９﹒８２元。



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