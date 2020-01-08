《經濟通通訊社８日專訊》農業農村部副部長于康震表示，當前，非洲豬瘟防控的形勢總體
來說一句話「依然復雜嚴峻」。２０１９年全國共報告發生了６３起非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬
３９萬隻。
臨近春節，生豬產品的消費開始進入高峰，不法分子私屠濫宰屠宰加工病死豬等違法行為易
發多發。于康震表示，農業農村部已部署各級農業農村部門會同公安、市場監管等部門，加大對
生豬產品全鏈條、各環節檢查力度，協同作戰，嚴查重處違法犯罪行為，確保人民群眾舌尖上的
肉品安全。（ｃａ）
08/01/2020 11:47
【豬瘟來襲】農業農村部：非洲豬瘟防控形勢「依然複雜嚴峻」
《經濟通通訊社８日專訊》農業農村部副部長于康震表示，當前，非洲豬瘟防控的形勢總體
來說一句話「依然復雜嚴峻」。２０１９年全國共報告發生了６３起非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬
３９萬隻。
臨近春節，生豬產品的消費開始進入高峰，不法分子私屠濫宰屠宰加工病死豬等違法行為易
發多發。于康震表示，農業農村部已部署各級農業農村部門會同公安、市場監管等部門，加大對
生豬產品全鏈條、各環節檢查力度，協同作戰，嚴查重處違法犯罪行為，確保人民群眾舌尖上的
肉品安全。（ｃａ）
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