  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/01/2020 11:47

【豬瘟來襲】農業農村部：非洲豬瘟防控形勢「依然複雜嚴峻」

　　《經濟通通訊社８日專訊》農業農村部副部長于康震表示，當前，非洲豬瘟防控的形勢總體
來說一句話「依然復雜嚴峻」。２０１９年全國共報告發生了６３起非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬
３９萬隻。
　　臨近春節，生豬產品的消費開始進入高峰，不法分子私屠濫宰屠宰加工病死豬等違法行為易
發多發。于康震表示，農業農村部已部署各級農業農村部門會同公安、市場監管等部門，加大對
生豬產品全鏈條、各環節檢查力度，協同作戰，嚴查重處違法犯罪行為，確保人民群眾舌尖上的
肉品安全。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS08/01/2020
【FOCUS】侵侵「立威」得個橘 中東黑天鵝隨時累連任
生財有道08/01/2020
物色內地物管股 住宅龍頭優先
生財有道08/01/2020
春運電子化 同程藝龍流量勢再增
剖析天下08/01/2020
供應短缺租盤稀 都柏林租金回報率冠絕歐洲
樓市「胡」言08/01/2020
可怒也！200呎納米樓都有工作平台！？多得政府埋禍根……
國際動態08/01/2020
美稱未擬伊拉克撤軍 反增兵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金