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08/01/2020 14:56

【美伊衝突】據報中石油集團撤回伊拉克油田約２０名員工

　　《經濟通通訊社８日專訊》中東局勢急劇升溫，據《路透》引述消息人士表示，在伊朗聖城
旅指揮官蘇萊馬尼被殺死之後，中國石油集團在１月５日撤回Ｗｅｓｔ　Ｑｕｒｎａ－１油田的
約２０名員工。
　　Ｗｅｓｔ　Ｑｕｒｎａ－１油田是由中石油集團與埃克森美孚（Ｅｘｘｏｎ　Ｍｏｂｉｌ）
共同開發，主要由埃克森美孚運營。
　　中石油集團在伊拉克經營的油田還包括魯邁拉（Ｒｕｍａｉｌａ）和哈爾法亞油田，消息人
士稱，兩油田的員工總人數約１６０人，兩團隊每天向總部報告安全狀況，目前還沒有撤離計劃
。（ｗｌ）

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