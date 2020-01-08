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即市新聞

08/01/2020 09:24

《股林淘金－林家亨》伊朗反擊炸美軍，港股今日要捱沽

　　《股林淘金》美國昨天（７日）公布的經濟數據工廠訂單和耐用品訂單都錄得下跌０﹒７％
及下跌２﹒１％。經濟疲弱令美國長、中、短債息下跌，兩年期債息跌至１﹒４６２厘，約三個
月前的低位。美股反覆下跌，道指下跌１１９點，納指微跌２﹒８點。午夜之後外電傳出伊朗發
射多枚火箭炮，襲擊美國在伊拉克的軍事基地，美股期貨立即下跌，西岸期油亦彈升３％至
６５﹒１３美元，今早（８日）日本開市後日股在９：０４ａｍ報跌５７０點，美股道指期貨下
跌３４３點。
　　預計今日早上港股開市後跟隨美股下跌，跌幅可能達４５０點，一眾藍籌股如友邦保險
（０１２９９）、港交所（００３８８）、中國平安（０２３１８）、騰訊（００７００）及阿
里巴巴（０９９８８）等等，應該有不同程度的跌幅。航空股龍頭國航（００７５３），南航（
０１０５５）等由於油價上升，也會拖累股價跌幅，若股價有跌超過３－４％以上，也可以吼低
位分階段吸納，作中、短線持有。
　
＊具大灣區概念，匯景控股值得認購＊

　　匯景控股（０９９６８）是一家專注於廣東省和湖南省一帶的住宅及商用物業開發商，去年
中期合約銷售額為１５﹒９８億元（人民幣．下同），而２０１８年全年合約銷售額為
２５﹒６２億元，過去三年銷售額維持高增長。集團在２０１６年至２０１８年全年收益分別為
２０﹒９３億元、１１﹒９８億元和２２﹒３８億元，淨利潤分別為３﹒４億元、１﹒６億元和
４﹒０億元，經調整純利率由１６﹒２％上升至１８﹒５％，盈利能力有所提高。
　　集團在廣東省已建立據點，目前有１１個已竣工或開發中的物業位於大灣區內，料相關項目
可受惠區內近年急速發展的機遇。今次上市保薦人為銀河國際證券，招股價介乎１﹒９３至
２﹒３９港元，以發售價區間的中位數計，今次上市集資約１５﹒６億港元，主要用於收購土地
或項目公司，以及現有項目的開發及建設成本。
　　集團擁有大灣區概念，未來業務會加大投資於長三角城市群及長江中游城市群，發展前景值
得看好。市傳吉利汽車（００１７５）行政總裁桂生悅以私人名義入飛認購，名人效應加上基本
面不錯，料上市後走勢可高一線，投資者不妨認購，止蝕於買入價之下的５％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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