《全球視野－胡一帆》中國２０２０年增長溫和放緩

《全球視野》結構性改革持續進行、貿易不確定性揮之不去的背景下，２０２０年中國經濟

增長可能進一步放緩。但是鑒於中美達成協議停止提高關稅，因此放緩幅度應該會比去年更為溫

和。包括進一步降準、利率進一步自由化、提高地方政府發債額度等在內的政策支持力度加大，

應該有助於緩和經濟下行。



＊經濟活動逐步回穩＊



１１月份大部分經濟活動指標有所改善或回穩。２０１９年１至１１月固定資產投資按年增

速持穩於５﹒２％，主要受基建投資的提振。１１月份零售銷售年增長從上月的７﹒２％回升至

８％，低基數效應以及線上促銷是主因。工業增加值數據也意外回暖。

２０１９全年中國ＧＤＰ增速預計從２０１８年的６﹒６％放緩至６﹒１％。我們認為中國

政府很可能將２０２０年的增長目標設定在「６﹒０％左右」，２０１９年的目標區間則是「６

﹒０％ ６﹒５％」。這意味著增長放緩幅度將較去年更為溫和，主要是由於中美達成第一階段

貿易協議，不再提高關稅。然而，鑒於結構性改革持續進行，貿易談判仍存在不確定性，依然會

令經濟增長承壓，好在政策支持將緩和下行壓力。



＊政策支持依然「在路上」＊



２０２０年政策主基調仍將是寬鬆。人民銀行在２０１９年共下調存款準備金率１５０個基

點，並在剛剛過去的２０２０年元旦降準５０個基點。我們認為今年年底前人民銀行還會降準

５０至１５０個基點。貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革將從新增貸款延伸至存量貸款。央行要

求存量浮動利率貸款在２０２０年３月１日至８月３１日期間轉換為以ＬＰＲ為定價基準。作為

ＬＰＲ錨點的中期借貸便利（ＭＬＦ）利率在２０２０年有可能下調１０至２０個基點，以便引

導ＬＰＲ利率逐步下行。財政政策將保持積極，並將加大對基建投資的支持力度。２０１９年地

方政府發債總額達３﹒１兆人民幣以上，２０２０年發債額度很可能提高至４兆人民幣，為基礎

建設項目提供融資。



＊「穩」字當先＊



備受矚目的中央經濟工作會議於２０１９年１２月１０日至１２日舉行。決策者顯示出繼續

寬鬆的政策立場，「穩」是２０２０年的第一要務。政府領導人強調了保持經濟增長在「一個合

理區間」、實現「十三五規劃」目標的重要性。這與我們的觀點不謀而合：中國２０２０年的增

長目標將定在「大約６％左右」，以實現２０１０至２０２０年ＧＤＰ增長翻倍的目標。會議表

示將採取審慎靈活的貨幣政策，保持合理充裕的流動性，並強調了降低企業融資成本的必要性。

會議重申將採取更加有效的財政政策，重點放在基建投資方面。此外，決策者再度強調了「房住

不炒」的原則，而在此前一週召開的中央政治局會議上並未出現該表述。這表明，儘管在開發商

融資方面有所放鬆，部份城市的樓市政策出現微調，但在全國層面房地產政策並沒有大幅鬆動。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家 胡一帆》

