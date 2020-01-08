【京城近觀】支付寶發年度帳單，你驚呆了嗎？



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》在移動支付年代，大家的行為都被ＡＰＰ記

錄了下來作為大數據。２０２０年已經過去一個多星期，各大ＡＰＰ陸續盤點過去一年使用數據

，支付寶在前幾天發布了年度帳單，一如過往，一公布就上了熱搜。

如今查個帳單，可能比過去查個高考成績更緊張，看到年度總支出數字，很多人都受到驚嚇

：「我怎麼花了這麼多錢？」「我有這麼多錢嗎？我怎麼不知道」，「我記得我沒賺這麼多錢啊

」，「錢都花哪兒去了？」



＊支付寶年度帳單有水分？＊



支付寶對「提高」消費可謂不遺餘力，年度帳單多少有些水分。據觀察，「轉帳和紅包」被

算入了支出，可實際上轉錢給他人、轉到銀行帳戶購買其他資產，並不一定是消費。此外，退款

、關閉的交易也被算進了支出里，金額難免有些虛高。令人意外的是，「投資理財」也被算進支

付寶支出，包括餘額寶，基金，銀行存款等，那麼高的金額，可能只是因為比較會理財。

對於部分網友質疑支付寶年度帳單不能反映實際消費水平，螞蟻金服也給出了官方答案：今

年支付寶年帳單沒有總消費的概念，全部調整為總支出會比去年增加投資理財金融保險，人情往

來，公益慈善轉帳充值幾個板塊，因此大家看到的年度總支出金額會預計會比較高。聽著是不是

安心一點呢？



＊掃碼互認或成新趨勢＊



在移動支付時代，人們的生活變得便捷，只要一部手機就可以完成購物、出行、就餐等大多

數交易活動。中國的移動支付市場基本上被支付寶和微信所壟斷，兩大巨頭合計佔有的市場份額

超９０％，其中支付寶佔領５３﹒５８％，微信佔領了３９﹒５３％。值得注意的是，微信和支

付寶這兩大平台之間是不互通的，不能相互轉帳，也不能互認掃碼，客戶使用移動支付時，需要

在微信和支付寶兩個平臺申請各自的帳號，然後各刷各的碼。每次付款購物，收銀台前不是放著

兩個二維碼，就是店家會問，「用支付寶還是微信？」現在不少店家還會多加一句，「刷臉也可

以哦」，雖然方式有了創新，支付寶和微信兩大巨頭分庭抗禮的局面多年沒有改變。

不過這一現狀未來可能發生改變。作為移動支付的另外一個巨頭，最近，銀聯和微信旗下的

財付通開展合作試點，將逐漸實現銀聯二維碼網絡與微信支付網絡的全面貫通，目標是最終在全

國範圍實現轉帳，消費等場景的全面互掃互認。

其實早在去年９月，人行發布了《金融科技發展計畫（２０１９－２０２１）年》，推動條

碼支付互聯互通，研究制定條碼支付互聯互通技術標準，統一條碼支付編碼規則，構建互通技術

體系，以實現不同ＡＰＰ的商戶條碼標識互認互掃。上述計劃若真正得到落實，就很有可能打破

兩大巨頭壟斷局面，為中小銀行帶來發展機會。

無論如何，條碼支付互聯互通的推行，相信有利於支付市場環境更加開放公平，商戶只需要

一個二維碼進行收款，也將改善支付便捷性，對於消費者來說，也能提高管理錢包的便捷性，不

再需要進行手機ＡＰＰ切換影響支付體驗，買買買也能更盡興。

條碼支付互聯互通會不會變成新趨勢？讓我們拭目以待。

