【貿易休戰】外媒：美國應考慮是否將中國移出匯率操縱國名單

《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４５０，較上個交易日升

２４０點子，創自去年８月５日以來新高，當時人民幣跌破７算，美國以此為依據將中國標籤為

「匯率操縱國」。外電引述市場觀察人士指，人民幣恢復堅挺，美國可能需要考慮取消中國的匯

率操縱國標籤。

報道引述麥格理銀行駐港分析師意見指，中國達成第一階段貿易協議之後，美國可能需要一

兩個月的時間，來觀察是否將中國移出匯率操縱國名單，建議關注通常於４月份發布的美國財政

部報告。（ｅｙ）

