《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４５０，較上個交易日升
２４０點子，創自去年８月５日以來新高，當時人民幣跌破７算，美國以此為依據將中國標籤為
「匯率操縱國」。外電引述市場觀察人士指，人民幣恢復堅挺，美國可能需要考慮取消中國的匯
率操縱國標籤。
報道引述麥格理銀行駐港分析師意見指，中國達成第一階段貿易協議之後，美國可能需要一
兩個月的時間，來觀察是否將中國移出匯率操縱國名單，建議關注通常於４月份發布的美國財政
部報告。（ｅｙ）
08/01/2020 16:26
【貿易休戰】外媒：美國應考慮是否將中國移出匯率操縱國名單
《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４５０，較上個交易日升
２４０點子，創自去年８月５日以來新高，當時人民幣跌破７算，美國以此為依據將中國標籤為
「匯率操縱國」。外電引述市場觀察人士指，人民幣恢復堅挺，美國可能需要考慮取消中國的匯
率操縱國標籤。
報道引述麥格理銀行駐港分析師意見指，中國達成第一階段貿易協議之後，美國可能需要一
兩個月的時間，來觀察是否將中國移出匯率操縱國名單，建議關注通常於４月份發布的美國財政
部報告。（ｅｙ）
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