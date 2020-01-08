  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/01/2020 16:26

【貿易休戰】外媒：美國應考慮是否將中國移出匯率操縱國名單

　　《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４５０，較上個交易日升
２４０點子，創自去年８月５日以來新高，當時人民幣跌破７算，美國以此為依據將中國標籤為
「匯率操縱國」。外電引述市場觀察人士指，人民幣恢復堅挺，美國可能需要考慮取消中國的匯
率操縱國標籤。
　　報道引述麥格理銀行駐港分析師意見指，中國達成第一階段貿易協議之後，美國可能需要一
兩個月的時間，來觀察是否將中國移出匯率操縱國名單，建議關注通常於４月份發布的美國財政
部報告。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事08/01/2020
【京城近觀】支付寶發年度帳單 你驚呆了嗎?
FOCUS08/01/2020
【FOCUS】侵侵「立威」得個橘 中東黑天鵝隨時累連任
生財有道08/01/2020
《開市Good Morning》涂國彬：油金股短期仍有上升空間
生財有道08/01/2020
理財斷捨離 新一年3步開展理財路
生財有道08/01/2020
物色內地物管股 住宅龍頭優先
生財有道08/01/2020
春運電子化 同程藝龍流量勢再增
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金