【美伊衝突】官媒發文批美：美伊對抗凸顯美中東政策不合時宜

《經濟通通訊社８日專訊》美伊戰事一觸即發，內地官媒《新華社》刊發文章稱，此次美伊

矛盾激化，主因是美國３日針對蘇萊曼尼所採取的暗殺行動。美國濫用武力的做法害人害己。殺

死蘇萊曼尼之後，美國國內將安全威脅提升到了「９．１１」事件之後同樣等級，美國社會團體

和普通民眾舉行７０多場反戰活動，抗議政府的極端做法。

文章指，在中東地區國家自主性不斷增強的今天，越來越多的人開始看清美國為一己私利而

不惜失信、失德甚至「霸凌」的一面，美國自利而短視的中東政策顯得愈來愈不合時宜。

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